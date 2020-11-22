В Караганде подросток покончил с собой, спрыгнув с крыши многоэтажки
Заведено уголовное дело.
Фото : ekaraganda.kz22 ноября 2020, 17:56
В Караганде 13-летний парень покончил с собой, спрыгнув с крыши, передает zakon.kz.
Согласно данным ekaraganda.kz, полицейскими установлено, что подросток спрыгнул с крыши 9-ти этажного дома.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 105 ч.3 УК РК. Проводится расследование.
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