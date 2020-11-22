Горячие новости
Читайте также

В Караганде подросток покончил с собой, спрыгнув с крыши многоэтажки

Заведено уголовное дело.

Фото : ekaraganda.kz22 ноября 2020, 17:56

В Караганде 13-летний парень покончил с собой, спрыгнув с крыши, передает zakon.kz.

Согласно данным ekaraganda.kz, полицейскими установлено, что подросток спрыгнул с крыши 9-ти этажного дома.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 105 ч.3 УК РК. Проводится расследование.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Караганда | Новости | Дороги (@dorogi_karagandy)


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты