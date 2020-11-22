Алматинец угнал микроавтобус, врезался в забор и сбежал с места ДТП
Он не проехал и 50 метров.
Фото : Pixabay22 ноября 2020, 20:42
В Алматы мужчина угнал микроавтобус Ford Transit и сразу же угодил в ДТП, передает zakon.kz.
Согласно данным ДП Алматы, угонщик не проехав 50 метров, угодил в забор. Он сразу же скрылся с места ДТП.
Полиция приступила к поискам преступника.
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