Алматинец угнал микроавтобус, врезался в забор и сбежал с места ДТП

Он не проехал и 50 метров.

В Алматы мужчина угнал микроавтобус Ford Transit и сразу же угодил в ДТП, передает zakon.kz.

Согласно данным ДП Алматы, угонщик не проехав 50 метров, угодил в забор. Он сразу же скрылся с места ДТП.

Полиция приступила к поискам преступника.

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