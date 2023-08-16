В Алматинской области подросток на машине врезался в забор и скрылся с места ДТП
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео. На кадрах подросток за рулем Toyota врезался в забор частного дома, а после скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.
В ДП Алматинской области прокомментировали данное видео.
"Владельца машины уставили. Его доставили в полицию. Также составили административный протокол по ст. 127 ч.1 КоАП РК", – говорится в сообщении.
Машину, на которой передвигался подросток 2007 года рождения, водворили на штрафную стоянку.
Также полицейские провели профилактическую беседу с родителями и самим несовершеннолетним.
Ранее десятиклассник на автомобиле отца слетел с моста в Таразе.
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