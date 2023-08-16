В Алматинской области подросток на машине врезался в забор и скрылся с места ДТП

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях появилось видео. На кадрах подросток за рулем Toyota врезался в забор частного дома, а после скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: