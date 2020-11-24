Fintech – услуги для потребителей "на кончиках пальцев"

Время не ждет — рынок Fintech-услуг на гребне популярности.

Рынок финтех-услуг все больше пользуется спросом в развивающихся странах. Экосистема финтеха продолжает формироваться, но при этом наблюдается активная тенденция внедрения финтеха существующими банками и другими компаниями в Казахстане. О том, как и почему финтех становится важным сектором услуг в стране редакции zakon.kz рассказал эксперт в области IT и инноваций, генеральный директор ГК Azimut Solutions, Еркегали Машир

Финтех и бизнес

Финтех — это мощный драйвер технологического прогресса. Если расшифровать буквально, то это технологии, используемые в секторе финансовых услуг. Инвестиции в эту область увеличиваются с каждым годом, а современный потребитель все больше обращается к быстрым и эффективным финансовым операциям. Всего лишь несколько лет назад, чтобы перевести деньги требовалось обращаться в отделение банка и заполнять кипу бумаг. Сегодня в один клик можно моментально произвести денежные переводы, не выходя из дома. Это сервис буквально "на кончиках пальцев", и за этой легкостью стоит большая команда IT-профессионалов.

Финтех трансформирует традиционный бизнес и создает как таковую вторую параллель бизнеса с интегрированными онлайн технологиями и сервисами, лежащими в самой концепции. Компании постепенно начинают миграцию клиентской базы на онлайн-платформы, и, таким образом, финтех облегчает внутренние процедуры компаний, связанные с финансовыми аспектами и взаимодействием с клиентами. Чем легче и понятнее современному потребителю пользоваться услугами компании, тем больше конкурентного преимущества у этой компании на рынке.

Стоит отметить, что сегодня большинство финтех "единорогов" обосновались в так называемом NeoBanking сегменте. Необанки – это обновленные и модернизированные банки, зачастую они развивают современные формы коммуникаций, передачи данных, функции удаленного обслуживания. По сути, это банки без массовых физических отделений с классическим набором обслуживания, при этом для оказания услуг они используют мобильные приложения и сайты, мессенджеры и коммуникаторы, все меньше прибегая даже к таким классическим концепциям как колл-центры и роботизируя "операционку".

На Западе - в Европе и Штатах наблюдается бум финтех-компаний. На данный момент они еще не приносят прибыль, но инвесторы верят в их безусловный успех. На рынке нет четких правил в области финансовых технологий, однако рост таких компаний происходит за счет роста клиентской базы и знания о ней. Каждый предлагает свои услуги и "фичи", которые привлекают клиентов, решают какие-либо проблемы. Пользователь окружен искусственным интеллектом и аналитикой, на основе которых ему предлагают услуги, обрабатывая пользовательские предпочтения, отслеживания образа жизни, исследуя тренды.

Сервисы и сектора экономики

Согласно исследованиям EY, уровень проникновения финтех сервисов вырос с 16% в 2015 году до 64% в 2019. Эксперты агентства также опубликовали отчет по популярности финтех-сервисов в мире за 2019 год: Китай и Индия - по 87%, Россия- 82%. В пятерку лидеров также вошли ЮАР (82%) и Колумбия (76%).

Финтех занимает уверенные позиции в таких экономических секторах, как потребительские услуги, банковское обслуживание, денежные переводы и платежи. Новые технологии начали активно использовать и в страховании, управлении активами и капиталом. Такой рост обусловлен потребительским спросом на мгновенные, понятные и дешевые сервисы. Современный потребитель все больше требует получения быстрых и максимально удобных услуг.

Яркий пример востребованности финтех-услуг - Банк Тинькофф. В чем же заключается его успех? Тинькофф создал некий lifestyle-banking с максимально полезными сервисами для клиентов. Многие эксперты считают Россию одной из передовых стран по финтех-услугам. Однако нужно понимать, что сама страна еще не готова в полной мере потреблять эти услуги, несмотря на развитые технологии и инновации. При этом Банку Тинькофф удалось раскачать рынок и продвинуть свои услуги.

Стоит также отметить финтех-стартап с российскми корнями - Revolut, стоимость которого оценивается в $6 млрд.

Revolut оказывает банковский сервис по подписке, клиенты производят лишь ежемесячную плату, но при этом коммиссии за переводы денежных средств не снимаются. Основатель стартапа - Николай Сторонский - сегодня является новоиспеченным миллиардером. Его состояние превышает $1,6 млрд.

Успех этой компании настолько захватывает, что в Германии выходцы из Банка Тинькофф основали конкурента Revolut под названием Vivid Money - мобильное приложение и карту, с помощью которых можно открывать счета, совершать платежи и переводы, инвестировать в акции. TCS Group вложила в проект €25 млн.

Ну и, конечно же, нельзя не отметить такого отечественного игрока финансового рынка как Kaspi. IPO банка влияет на узнаваемость и имидж страны больше, чем "Борат 2".

К сожалению, большим стоп-фактором для развития миллиардных компаний является как жесткое регулирование финансового рынка государствами пост советского пространства, так и относительно малая плотность населения и невысокий уровень жизни, низкая финансовая грамотность. Для конкуренции за нишу пользователей "среднего класса" - именно те, кто заинтересован в инструментах управления капиталом – инвестиции в ценные бумаги и валюту, исследует свои затраты и пути их оптимизации, часто "транзачит" и переводит деньги – нужны значительные и правильные денежные инвестиции в рекламу, к чему сейчас многие просто не готовы (только Каспий в 2019 потратил ~$9 млн на рекламу)

Однако, популярность и востребованность финтех-сервисов подтверждает исследование экспертов McKinsey, которые в 2019 году в своем предрекли закрытие 60% банков в мире, которые не смогут конкурировать с IT- и Fintech-компаниями.

Цифровые банки продолжат свой рост, а также это приведет к развитию формата BaaS (bank- as- a-service) – услуга сдачи банками в аренду своей инфраструктуры.

Также среди нефинансовых организаций финтех услугами пользуются сервисы по доставке еды, покупке билетов в кино и театры, оплате автостоянок, регистрации отелей и многие другие. Финтех расширяет базу клиентов от сложных финансовых операций до упрощения ежедневной рутины вроде доставки еды на дом. Компании, которые пользуются финтех-инструментами имеют несомненно большое преимущество в современном мире, а клиентоориентированность выходит на первое место.

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