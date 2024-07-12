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Ким Кардашьян лишилась кончика пальца на руке

Ким Кардашьян лишилась кончика пальца, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:41 Фото: Instagram/kimkardashian
Американская звезда реалити-шоу, актриса Ким Кардашьян рассказала о травме, которую она назвала "более болезненной, чем роды", сообщает Zakon.kz.

Откровение показали в последнем превью сериала "Семейство Кардашьян". 43-летняя звезда реалити-шоу пришла на прием к врачу с шиной на среднем пальце, под которой оказалась "кровавая культя", пишет Mirror.

При этом врач сказал, что процесс заживления идет "отлично". Позже в исповеди шоу Кардашьян рассказала о том, как кончик "отломился".

"Это было больнее, чем роды", – заявила она, когда на экране показали рентгеновский снимок.

Звезда не стала объяснять, как получила травму. При этом издание вспоминает, что в начале этого года ее видели с повязкой на руке. А в марте в своем Instagram она написала: "Я поранилась, ребята", показав забинтованные пальцы.

"Я пожертвовала пальцами ради красоты", – пошутила Кардашьян.

Отметим, что на последних фотографиях американской звезды нет ни намека на отсутствие кончика пальца.

Ранее пользователи раскритиковали Ким Кардашьян из-за фото дочери, увешанной драгоценностями.

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