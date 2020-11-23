В Алматы акимат разбирается, кто срубил деревья на улице Толе би

Были срублены 11 деревьев, в числе которых 9 многолетних дубов.

В минувшее воскресенье соцсети взорвались десятками постов возмущенных алматинцев по поводу сноcа больших и здоровых деревьев на улице Толе би, 187 на пересечении с ул. Ауэзова, передает zakon.kz.

Первыми подняли шум жители девятиэтажек, живущих по соседству, которые в 4 утра были разбужены шумом бензопил. Они даже вызвали полицию по поводу шума, не дающего спокойно спать. И только потом увидели, что часть улицы осталась без деревьев.

На обращения горожан отреагировали в акимате Алмалинского района.

По вашему обращению сообщаем; что 22.11.2020 года с выездом на место, специалистами УЗЭ( Управление зелёной экономики г. Алматы), отделением природоохранной полиции УП Алмалинского района, совместно с отделом охраны окружающей среды и экологии, по адресу: ул. Толе би- Ауезова, факты сноса зеленных насаждении подтвердились. В ходе визуального осмотра установлено что по вышеуказанному адресу с северо - западной стороны имеются пни ( свежеспиленные) в количестве 11 штук, - говорится в ответе.

Как выяснили специалисты, было снесено 9 дубов и 2 карагача.

Для точного уточнения породы деревьев назначена лесопатологическая экспертиза специалистами-экспертам "ECO ALMATY". Составлен акт обследования зеленных насаждении. В настоящее время собирается материал для принятия процессуального решения, которое вам будет сообщено в кратчайшие сроки, - говорится в ответе акимата.

Между тем несколько ранее здесь были спилены около 10 туй.

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