Выкопали редкие деревья: алматинцы пожаловались на пробивку улицы Толе би

Алматинцев возмутила пробивка улицы Толе би, ради которой подрядчики с корнем выкопали взрослые деревья редкой породы. Корреспондент Zakon.kz узнал, возможно ли построить дорогу, сохранив зеленую аллею.

Несмотря на холодную погоду, жители микрорайона Аксай-3 вышли на улицу. Их возмутило то, что рабочие для пробивки новой дороги выкопали большое количество взрослых деревьев, причем редкой породы.

"Здесь аллея, целая зеленая зона. Уже больше 30 лет растет крымская сосна – это редкая порода. Высотой она больше 15 метров, в обхвате около метра. Как минимум 30 деревьев. Еще есть акация, ель. Нам говорят, что их пересадят в другое место, рабочие вручную выкапывают, хотя их физически толпой невозможно с места сдвинуть. Все они уже не подлежат пересадке, это мы узнавали у экологов. И то, что их окапывают, равносильно вырубке, потому что обрубают толстые корни", – рассказал горожанин Мухтар Дуйсенбаев.

Фото: предоставил Мухтар Дуйсенбаев

На крайние меры проектировщики пошли, чтобы пробить новую улицу на Толе би, которая позволит значительно разгрузить дорогу. Однако жители не хотят зеленую зону менять на шумную трассу.

"Все это происходит в 20 метрах от нашего дома. В городе и так зеленые зоны сокращаются. Если и эти деревья вырубят, будет обидно, потому что они молодые, здоровые и крепкие. Новый поток машин ухудшит экологию и добавит больше шума от автомобилей. Кроме пробивки, власти хотят в будущем ЛРТ провести. Здесь раньше трамвайные пути были, там посажены деревья, значит, и они попадут под снос", – считает алматинка Сандугаш Байшагирова.

Горожане уверяют: зеленую аллею можно сохранить и найти другие пути.

"Если хотят пробить улицу, пусть делают это, но не так близко к дому. Это не только шум, но и безопасность людей. На новой дороге увеличат скорость до 80 километров в час, из-за этого сейчас срезают угол, чтобы плавный проезд был и машины могли двигаться на скорости. Людей не спрашивая сделали проект. Вообще Толе би по прямой шла, но поперек улицы построили завод. Обещали, что в нем будут производить электробасы, но они фактически готовые поступают туда. Он стоит, как гараж. Если бы не он, то улицу бы пробили прямо". Мухтар Дуйсенбаев





Работы здесь шли полным ходом: перекрыли дороги, убрали бордюры, большие деревья подготовили к пересадке. Однако деятельность подрядчиков жители приостановили. Они вызвали полицию, которая оштрафовала начальника участка за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений.

"По данному факту сотрудниками Управления полиции Ауэзовского района приняты меры в отношении начальника участка: составлен административный протокол по ст. 386 КоАП. Размер штрафа составил 30 МРП (91 890 тенге)", – сообщили в Департаменте полиции Алматы.

К месту подошел и депутат Тимур Елеусизов. Выслушав мнения сторон, он отметил, что у подрядчиков есть разрешение на снос деревьев и проект реализуется с 2020 года. Однако, чтобы успокоить жителей, они обязуются пересадить эти деревья и вместо уничтоженного зеленого островка высадить другие крупномеры.

"Изначально проект нужно было обсуждать с алматинцами. Они просят сохранить зеленый островок. Но, к сожалению, его невозможно поменять, потому что бюджет не сможет выделить дополнительных денег на корректировку. Для нужд страны приходится жертвовать таким ценным, как деревья. Конечно, это печально. И здесь нужно приходить к общему знаменателю. Что касается развязки, мы с жителями пришли к общему мнению, что им сделают зеленую зону, поставят шумозащитные экраны". Тимур Елеусизов





В ответе на запрос редакции Zakon.kz в акимате Алматы уточнили, что в городе реализуется проект "Пробивки улицы Толе би от Яссауи до улицы Ашимова", общая протяженность составляет 4,5 километра. Проект разделен на два участка: первый участок от улицы Яссауи до улицы Ашимова протяженностью 2,2 километра. Второй участок от улицы Ашимова до границы города протяженностью 2,3 километра.

"Проект прошел государственную экспертизу, и на данном участке имеются зеленые насаждения, попадающие под пятно строительства. При этом, при реализации проекта, особое внимание уделяется максимальному сохранению зеленого фонда. В том числе хвойных деревьев (сосна крымская, сосна обыкновенная), произрастающих по улице Толе би, улице Яссауи в количестве 22 штук. Чтобы их сберечь, планируется их пересадка. Для этого был произведен выезд на место для обследования совместно с общественниками и специалистами. Был составлен акт обследования с привлечением научных сотрудников КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева, по рекомендации которых указанные деревья будут пересажены с использованием современной техники и обеспечением надлежащего ухода", – заверили в городском акимате.

В ведомстве добавили, что часть деревьев уже пересажана на территорию Наурызбайского и Алатауского районов. Также в рамках проекта произведены работы по компенсационной посадке порядка 12 тысяч деревьев на землях общего пользования с дальнейшим уходом.





Однако алматинцы намерены продолжить борьбу за оставшиеся деревья и сохранить хотя бы часть уцелевшей зеленой зоны. Ради этого они уже обратились в суд.

