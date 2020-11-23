Горячие новости
Читайте также

Правила выдачи больничных листов утвердили в РК

Через портал "Электронного правительства" больничный или справку можно получить в течение 30 минут.

Фото : liter.kz23 ноября 2020, 12:30

Приказом министра здравоохранения РК от 18 ноября 2020 года утверждены правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, передает zakon.kz.

Так, экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листа или справки о временной нетрудоспособности осуществляется:

- врачами медицинских организаций государственной и частной формы собственности, а также занимающиеся частной медицинской практикой при наличии у них лицензии на осуществление медицинской деятельности, включающей проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
- медицинскими работниками со средним медицинским образованием организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) государственной формы собственности при самостоятельном приеме пациентов и самостоятельном обслуживании первичных вызовов на дому.
- врачебно-консультативной комиссией медицинской организации (ВКК).

При проведении экспертизы временной нетрудоспобности медицинский работник (врач, средний медицинский работник):

- устанавливает признаки временной нетрудоспособности на основе оценки состояния здоровья, характера и условий труда, социальных факторов;
- определяет сроки временной нетрудоспобности;
- выдает лист или справку о временной нетрудоспобности и назначает дату очередного посещения врача, фиксируя ее в первичной медицинской документации;
- своевременно направляет пациента для консультации на ВКК и медико-социальную экспертную экспертизу (МСЭ).

Согласно правилам лист о временной нетрудоспособности (больничный) выдается при:

- острых или обострении хронических заболеваний;
- травмах и отравлениях, связанных с временной потерей трудоспособности;
- искусственном прерывании беременности;
- уходе за больным ребенком;
- беременности и родах;
- усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка;
- долечивании в санаторно-курортных организациях;
- карантине;
- ортопедическом протезировании.

Между тем через портал "Электронного правительства" больничный или справку можно получить в течение 30 минут.

Заявление необходимо подписать ЭЦП. Результат оказания государственной услуги направляется в "Личный кабинет" заявителя в форме электронного документа.

Подробнее смотрите здесь.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 ноября).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты