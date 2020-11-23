Правила выдачи больничных листов утвердили в РК
Через портал "Электронного правительства" больничный или справку можно получить в течение 30 минут.
Приказом министра здравоохранения РК от 18 ноября 2020 года утверждены правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, передает zakon.kz.
Так, экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листа или справки о временной нетрудоспособности осуществляется:
- врачами медицинских организаций государственной и частной формы собственности, а также занимающиеся частной медицинской практикой при наличии у них лицензии на осуществление медицинской деятельности, включающей проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
- медицинскими работниками со средним медицинским образованием организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) государственной формы собственности при самостоятельном приеме пациентов и самостоятельном обслуживании первичных вызовов на дому.
- врачебно-консультативной комиссией медицинской организации (ВКК).
При проведении экспертизы временной нетрудоспобности медицинский работник (врач, средний медицинский работник):
- устанавливает признаки временной нетрудоспособности на основе оценки состояния здоровья, характера и условий труда, социальных факторов;
- определяет сроки временной нетрудоспобности;
- выдает лист или справку о временной нетрудоспобности и назначает дату очередного посещения врача, фиксируя ее в первичной медицинской документации;
- своевременно направляет пациента для консультации на ВКК и медико-социальную экспертную экспертизу (МСЭ).
Согласно правилам лист о временной нетрудоспособности (больничный) выдается при:
- острых или обострении хронических заболеваний;
- травмах и отравлениях, связанных с временной потерей трудоспособности;
- искусственном прерывании беременности;
- уходе за больным ребенком;
- беременности и родах;
- усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка;
- долечивании в санаторно-курортных организациях;
- карантине;
- ортопедическом протезировании.
Между тем через портал "Электронного правительства" больничный или справку можно получить в течение 30 минут.
Заявление необходимо подписать ЭЦП. Результат оказания государственной услуги направляется в "Личный кабинет" заявителя в форме электронного документа.
Подробнее смотрите здесь.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 ноября).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!