Правила выдачи больничных листов утвердили в РК

Через портал "Электронного правительства" больничный или справку можно получить в течение 30 минут.

Приказом министра здравоохранения РК от 18 ноября 2020 года утверждены правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, передает zakon.kz.

Так, экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листа или справки о временной нетрудоспособности осуществляется:

- врачами медицинских организаций государственной и частной формы собственности, а также занимающиеся частной медицинской практикой при наличии у них лицензии на осуществление медицинской деятельности, включающей проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

- медицинскими работниками со средним медицинским образованием организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) государственной формы собственности при самостоятельном приеме пациентов и самостоятельном обслуживании первичных вызовов на дому.

- врачебно-консультативной комиссией медицинской организации (ВКК).

При проведении экспертизы временной нетрудоспобности медицинский работник (врач, средний медицинский работник):

- устанавливает признаки временной нетрудоспособности на основе оценки состояния здоровья, характера и условий труда, социальных факторов;

- определяет сроки временной нетрудоспобности;

- выдает лист или справку о временной нетрудоспобности и назначает дату очередного посещения врача, фиксируя ее в первичной медицинской документации;

- своевременно направляет пациента для консультации на ВКК и медико-социальную экспертную экспертизу (МСЭ).

Согласно правилам лист о временной нетрудоспособности (больничный) выдается при:

- острых или обострении хронических заболеваний;

- травмах и отравлениях, связанных с временной потерей трудоспособности;

- искусственном прерывании беременности;

- уходе за больным ребенком;

- беременности и родах;

- усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка;

- долечивании в санаторно-курортных организациях;

- карантине;

- ортопедическом протезировании.

Между тем через портал "Электронного правительства" больничный или справку можно получить в течение 30 минут.

Заявление необходимо подписать ЭЦП. Результат оказания государственной услуги направляется в "Личный кабинет" заявителя в форме электронного документа.

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Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 ноября).

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