В Мангистау запустят фабрику по производству 5 тыс. тонн мяса птицы в год

Будет трудоустроено 30 местных жителей.

В этом году в Мангистау планируется открыть ряд инвестиционных и социальных объектов, сообщает zakon.kz.

Один из них - крупная фабрика по производству мяса птицы в Тупкараганском районе, мощностью 5 тыс. тонн в год. Проект стоимостью 5 млрд тенге позволит трудоустроить около 100 человек.

Наряду с этим будет запущен комбикормовый завод стоимостью 1,7 млрд тенге в том же районе. Будет трудоустроено 30 местных жителей. В городе Жанаозен откроются энергопроизводящие предприятия, необходимые для завода по переработке газа "КазГПЗ". В селе Жетыбай – 2 ветровые электростанции мощностью 10 МВт/ч и 5 МВт/ч.

Об этом сообщил аким Мангистауской области Серикбай Трумов на онлайн-брифинге в СЦК.

Кроме того, мы завершим строительство и введем в эксплуатацию онкологический диспансер на 100 коек, строительство которого длилось несколько лет. В Актау планируем открыть инфекционную больницу, новую школу на 900 мест, библиотеку и многопрофильный спортивный комплекс, - сказал аким Мангистауской области.

Стоит отметить, что с открытым при участии Президента Касым-Жомарта Кемеловича музеем имени Абиша Кекилбаева построена современнейшая библиотека. Свои двери она откроет уже в декабре. А в следующем году при культурном комплексе будет открыт театр. Несомненно, этот центр станет духовно-культурным центром Мангистау.

На ряду с этим в регионе дан старт развитию II этапа курортной зоны. Началось строительство трех гостиниц с мировым именем, тематического парка развлечений и гольф-клуба. К слову, с начала текущего года Мангистаускую область посетило порядка 177 тысяч туристов, что и послужило толчком для реализации туристических проектов в регионе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!