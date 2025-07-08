Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тыс. тонн в год

Министерство сельского хозяйства (МСХ) планирует расширить программу льготного кредитования молочно-товарных ферм на сферу мясного животноводства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на заседании правительства 8 июля 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, потенциальными участниками программы могут стать проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве, которые обеспечат экспорт до 50 тыс. тонн мяса с годовой выручкой порядка 500 млрд тенге. Для реализации 14 проектов предусмотрено 29,3 млрд тенге.

"Важно отметить, что льготное кредитование молочно-товарных ферм осуществляется под 2,5% годовых. В рамках программы запланировано строительство 116 молочно-товарных ферм. 69 из них уже введены в действие, еще 47 – на стадии реализации", – сказал Айдарбек Сапаров.

Он отметил, что в Казахстане активно развивается переработка животноводческой продукции.

Запущены проекты по производству теплоизоляционных материалов из шерсти (ТОО "КАЗФЕЛТЕК", Актюбинская область) и желатина из шкур сельхозживотных (ТОО "Iskefe Holding", Алматы). Важным шагом стало принятие Министерством торговли и интеграции правил по отмене экспортных таможенных пошлин на шкуры и шерсть. Это активизировало работу 15 предприятий по закупу и экспорту продукции.

По итогам 5 месяцев 2025 года в Казахстане наблюдается устойчивый рост численности сельскохозяйственных животных и объемов валовой продукции животноводства. В частности, увеличилось поголовье КРС (23,4%), МРС (7,8%), лошадей (12,2%), верблюдов (8,5%) и птицы (2,2%). Объем валовой продукции животноводства превысил 1,2 млрд тенге, показав рост на 4,2%. Отмечен прирост производства мяса (+3%), молока (+7,5%) и яиц (+0,3%).

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил производство и экспорт мяса.