Урезали бюджет на борьбу с голодом: Жители подожгли здание конгресса в Гватемале

Протестующие в Гватемале разгромили и подожгли здание Конгресса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тjournal.

Огонь удалось потушить, но демонстранты продолжали забрасывать здание камнями. Они выбили входную дверь и разбили окна, унесли мебель и другие предметы. Депутатов в здании в это время не было. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи, пришедший к власти в марте, призвал манифестантов отстаивать гражданскую позицию мирно, но вице-президент Гильермо Кастильо признал, что в стране не все в порядке и призвал Джамматтеи вместе уйти в отставку, чтобы дать новый импульс развитию страны.

#GUATEMALA'S CONGRESS IS LITERALLY ON FIRE RIGHT NOW: pic.twitter.com/A51CDLkzSI