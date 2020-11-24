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Урезали бюджет на борьбу с голодом: Жители подожгли здание конгресса в Гватемале

На фоне происходящего вице-президент Гватемалы предложил главе государства вместе подать в отставку.

Фото : nyt.com24 ноября 2020, 07:10

Протестующие в Гватемале разгромили и подожгли здание Конгресса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тjournal.

Огонь удалось потушить, но демонстранты продолжали забрасывать здание камнями. Они выбили входную дверь и разбили окна, унесли мебель и другие предметы. Депутатов в здании в это время не было. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Людей вывело на улицы возмущение сокращениями расходов бюджета на образование и здравоохранение. Они также обвиняют власти в коррупции и нарушении прав человека. В протестах приняли участие около 10 тыс. человек.

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи, пришедший к власти в марте, призвал манифестантов отстаивать гражданскую позицию мирно, но вице-президент Гильермо Кастильо признал, что в стране не все в порядке и призвал Джамматтеи вместе уйти в отставку, чтобы дать новый импульс развитию страны.

Мы оба должны подать заявление об отставке, президент и я - вице-президент республики, - сказал Кастильо, - но мы должны сделать это вместе, чтобы отбросить все домыслы о том, что я якобы хочу сесть на его место.

В минувшую среду на рассвете, в отсутствие многих депутатов, конгресс Гватемалы утвердил государственный бюджет на 2021 год с существенными сокращениями для сфер здравоохранения и образования. Эксперты назвали процедуру утверждения "непрозрачной".

По официальным данным, в Гватемале каждый второй ребенок страдает от недоедания, а 59% из 16 млн её жителей живут за чертой бедности. Кроме того, по отчетам международных организаций, это также одна из шести самых коррумпированных стран на континенте.


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