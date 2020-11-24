Горячие новости
Читайте также

Почти 20 лет брака: Жена актера Ефремова подает на развод

Ефремов осужден на 7,5 года за ДТП, в котором погиб водитель фургона.

Фото : gazeta.ru24 ноября 2020, 08:32

Софья Кругликова, супруга актера Михаила Ефремова, решила подать на развод после почти 20 лет брака, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на близкого друга артиста — его фамилия не уточняется.

По его версии, Кругликова не смогла простить мужу "измену с актрисой Дарьей Белоусовой". Он отметил, что для Ефремова "это станет ударом, актом предательства".

Кроме того, пока Ефремов отбывает срок в тюрьме, имущество легче поделить.

Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи, — пояснил собеседник издания.

Ефремов осужден на 7,5 года за ДТП, в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров. Актера отправили в колонию в Белгородской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты