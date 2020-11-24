Почти 20 лет брака: Жена актера Ефремова подает на развод

Ефремов осужден на 7,5 года за ДТП, в котором погиб водитель фургона.

Софья Кругликова, супруга актера Михаила Ефремова, решила подать на развод после почти 20 лет брака, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на близкого друга артиста — его фамилия не уточняется.

По его версии, Кругликова не смогла простить мужу "измену с актрисой Дарьей Белоусовой". Он отметил, что для Ефремова "это станет ударом, актом предательства".

Кроме того, пока Ефремов отбывает срок в тюрьме, имущество легче поделить.

Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи, — пояснил собеседник издания.

Ефремов осужден на 7,5 года за ДТП, в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров. Актера отправили в колонию в Белгородской области.

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