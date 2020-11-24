Почти 20 лет брака: Жена актера Ефремова подает на развод
Ефремов осужден на 7,5 года за ДТП, в котором погиб водитель фургона.
Фото : gazeta.ru24 ноября 2020, 08:32
Софья Кругликова, супруга актера Михаила Ефремова, решила подать на развод после почти 20 лет брака, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на близкого друга артиста — его фамилия не уточняется.
По его версии, Кругликова не смогла простить мужу "измену с актрисой Дарьей Белоусовой". Он отметил, что для Ефремова "это станет ударом, актом предательства".
Кроме того, пока Ефремов отбывает срок в тюрьме, имущество легче поделить.
Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи, — пояснил собеседник издания.
Ефремов осужден на 7,5 года за ДТП, в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров. Актера отправили в колонию в Белгородской области.
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