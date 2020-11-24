Законопроект об отмене смертной казни взял в работу Мажилис
Заключение по законопроекту подготовят до 23 июня 2021 года.
Фото : 24.kg24 ноября 2020, 10:28
Казахстан примет международные обязательства по отмене смертной казни, передает корреспондент zakon.kz.
Как отметил председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Мухтар Ерман, второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских политических правах, направленный на отмену смертной казни, был подписан 28 сентября 2020 года в Нью-Йорке.
Протокол направлен на принятие нашей страной международных обязательств по отмене смертной казни. Комитет готов принять в работу данный законопроект и подготовить по нему заключение до 23 июня 2021 года, - отметил депутат.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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