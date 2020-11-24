План переработки по экспорту бензина и дизтопливана на 2020 год был снижен на 1 млн тонн.

Планы по добыче нефти на 2021 год могут быть скорректированы, сообщил на брифинге министр энергетики Нурлан Ногаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы в этом году сократили добычу с 90 до 85 млн тонн. На сегодня добыча составляет 85 млн 600 тыс. тонн. Касательно планов следующего года, она связана с заседанием ОПЕК+, — сообщил Ногаев.

Касательно планов трех крупных операторов, а именно Кашагана, Тенгизшевройл и Карачаганак Петролиум Оперейтинг, по его словам, будет зависеть от принятых обязательств страны в начале декабря.

В этом году были приняты меры по ограничению добычи, но на следующий год мы скорректируем с учетом принятых обязательств, которые будут в декабре этого года. На сегодня в рамках поддержки нефтегазовых и нефтеперерабатывающих заводов мы сняли многие ограничения по экспорту нефтепродуктов. В связи с этим нам удалось избежать затоваривания резервуаров на нефтеперерабатывающих заводах, — добавил министр.

По экспорту бензина и дизтоплива он добавил, что план переработки на 2020 год также был снижен на 1 млн тонн. Соответственно из планировавших 17 млн тонн, в этом году будет переработано 16 млн. тонн.

В связи с этим на сегодня республика обеспечивается всеми видами топлива, излишки экспортируется за пределы, — отметил глава Минэнерго.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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