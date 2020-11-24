Аким ЗКО проверил развитие сельских территорий

В текущем году активно продвигается газификация сел области.

Аким ЗКО Гали Искалиев посетил Акжаикский район с рабочим визитом, где ознакомился с ходом строительства социальных объектов, дорог, газификацией сел, передает zakon.kz.

В этом году ТОО "Жайыққұрылыс" из 36,1 км участка трассы Уральск-Атырау до районного центра заасфальтировало 12 км. Объект переходящий на следующий год. Аким области дал поручение продолжить строительные работы, как только позволят погодные условия.

В селе Алгабас завершается капитальный ремонт здания школы, которая была построена в 1984 году. Рядом со школой находится интернат на 80 мест. В школе в дистанционном режиме обучаются 292 ученика, из них 81 школьник учится в дежурных классах. На строительство школы выделено из республиканского бюджета 678 миллионов тенге. Жители села с нетерпением ждут открытия школы.

В текущем году активно продвигается газификация сел области. В Акжаикском районе проведен газ в села Жаңажол, Тегісжол, Қарасай, Тоган Алгабасского сельского округа и Жамбыл, Уштобе, Бітік Жамбылского сельского округа.

За последние 10-12 лет в области газифицированы 200 населенных пунктов, на эти цели выделено более 30 миллиардов тенге. В этом году на сумму 1,3 миллиарда тенге проложено 164 км газопровода. Газифицировано 21 село, из них 11 населенных пунктов Акжаикского района. Благодаря этому, в селах сейчас активно развивается малый и средний бизнес, создаются новые рабочие места, – отметил аким области.

Например, в крестьянском хозяйстве "Сәбит" успешно занимаются разведением племенного скота на площади 13594,9 га. На сегодняшний день в хозяйстве 900 голов казахской белоголовой. В хозяйстве трудятся более 20 человек. Глава КХ Мирболат Курмангалиев находится в тесном контакте с рядом научных центров, занимающихся племенным животноводством. В последние годы на ферме была построена специальная станция для оценки продуктивности племенных быков, на основе которой было организовано несколько семинаров на международном, национальном и региональном уровнях.

При помощи устройства GrowSafe, позволяющего наиболее точно определять генетический потенциал животных и прогнозировать их продуктивные качества, можно автоматически измерить потребление корма, установить вес животных, спрогнозировать эффективность кормов и оптимизировать селекцию. В этом году четыре лучших по продуктивности племенных быка переданы АО "Асыл тiлік" в Нур-Султане. Фермер намерен сажать весной траву для кормов на 200 га земли. В настоящее время ведутся переговоры с российской компанией Eurasia GROUP на покупку спринклерной системы орошения.

В фермерском хозяйстве грамотно налажена проверка и оценка быков-производителей мясных пород по качеству потомства и по продуктивности. Благодаря таким труженикам села у сельскохозяйственной отрасли есть потенциал, дающий импульс объему экспорта и успешному развитию нашей экономики, - сказал Гали Искалиев.

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