В Нур-Султане "заминировали" торговый дом
По подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний молодой человек.
Фото : pixabay.com25 ноября 2020, 15:25
В Нур-Султане мужчина "заминировал" торговый дом "Астаналык" ("Артем"), сообщает zakon.kz.
25 ноября текущего года в 09:21 часов на канал "102" Центра оперативного управления ДП г. Нур-Султана поступил звонок о том, что в ТД "Астаналык" ("Артем") заложена бомба, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.
В ходе проверки взрывное устройство не обнаружено. Полицейскими проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний молодой человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК.
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