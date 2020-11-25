В Нур-Султане "заминировали" торговый дом

По подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний молодой человек.

Фото : pixabay.com

В Нур-Султане мужчина "заминировал" торговый дом "Астаналык" ("Артем"), сообщает zakon.kz. 25 ноября текущего года в 09:21 часов на канал "102" Центра оперативного управления ДП г. Нур-Султана поступил звонок о том, что в ТД "Астаналык" ("Артем") заложена бомба, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана. В ходе проверки взрывное устройство не обнаружено. Полицейскими проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний молодой человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК.







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