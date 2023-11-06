Жилой дом "заминировали" в Павлодаре

28-летнего жителя Павлодара задержали по подозрению в "минировании" жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Pavlodarnews.kz, ранним утром 6 ноября на пульт оператора "102" департамента полиции Павлодарской области с мобильного телефона неизвестный сообщил о том, что в одном из домов областного центра заложена бомба.

"Информация не подтвердилась. Мужчина совершил ложный звонок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Алматы "заминировали" один из торгово-развлекательных центров.