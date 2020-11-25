Врач сообщил, какие лекарства надо пить, чтобы не заболеть COVID-19

Сама же вероятность заражения коронавирусом зависит всего от двух простых факторов.

Известный украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, какие лекарства нужно принимать, чтобы не заболеть коронавирусом, передает zakon.kz.

Комаровский напомнил, что 100%-ный шанс не заболеть коронавирусом может дать только вакцина, но ее пока нет нигде в мире. При этом он сообщил, что у него часто спрашивают, какие "волшебные" таблетки нужно пить, чтобы не подхватить опасную заразу.

На сегодня нет таких лекарств. Все, что вы слышали про цинк, про витамины С, D - это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть. На сегодня врачи больше всего боятся не того, что вы заболеете, а того, что вы заболеете в тяжелой форме, то есть, после недели соплей и температуры организм пойдет "в разнос" и возникнет поражение легких с дыхательной недостаточностью. И вот здесь имеются данные о том, что вероятность перехода болезни в тяжелую форму зависит от того, есть у вас в организме дефицит цинка, витамина D и С. Да, людям рекомендовано не допускать дефицита в организме цинка, витамина D и С. Их принимают, чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму, дозы нужно согласовывать с вашим доктором, - сказал Евгений Комаровский.

По его словам, сама же вероятность заражения коронавирусом зависит всего от двух простых факторов.

Все зависит от того, с каким количеством коронавируса вы встретитесь и в каком состоянии будет ваш организм на момент встречи с вирусом. Состояние слизистых оболочек очень важно. Если пересохло в носу, в горле, вы в сухом и теплом воздухе, потный, с пересохшими слизистыми, то организм не может остановить вирус. Надо, чтобы вы дышали чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью (от 40 до 60%), чтобы не было дефицита жидкости, увлажняйте дыхательные пути солевыми растворами. Если вы находитесь в помещении, где нет воздухообмена и в воздухе высочайшая концентрация вируса, то ничто вам не поможет. Следите за воздухообменом и состоянием слизистых оболочек, и только потом все витамины, микроэлементы, - подчеркнул Комаровский.

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