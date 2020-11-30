Генконсул России Евгений Бобров о сотрудничестве с Казахстаном в условиях пандемии

Главная задача и Казахстана, и России – сохранить жизнь и здоровье каждого человека.

Как быть в период пандемии казахстанским студентам, обучающимся в российских вузах, и больным, которые имеют приглашения со стороны российских клиник на лечение? Вакцинироваться от коронавируса или нет? Что будет в этом году с елкой? На эти и другие вопросы отвечает Генеральный консул Российской Федерации в Алматы Евгений Бобров, сообщает zakon.kz.

– Евгений Петрович, недавно казахстанские студенты сообщили, что Россия не сдержала обещание пустить их на учебу, закрыла доступ к границе и теперь они не могут выехать, хотя наши страны на самом высоком уровне договорились решить эту проблему еще в сентябре. Получается, студенты остались один на один со своей проблемой?

– Как известно, впервые за последние 100 лет мир столкнулся с глобальной пандемией, которая стала вызовом для всего мирового сообщества. Как и многим, нам, дипломатическим работникам, пришлось работать в новых условиях, помогать не только соотечественникам, но и казахстанцам в это непростое время, решать многие важные и срочные вопросы.

Одним из таких вопросов стало то, что тысячи иностранных студентов не смогли въехать в Россию из-за пандемии коронавируса, поскольку поступление в вуз не является основанием для въезда в страну в условиях антикоронавирусных мер.

С 21 сентября было возобновлено регулярное авиасообщение между нашими странами, и все граждане Казахстана, включая студентов, могут беспрепятственно выехать на территорию России прямыми рейсами из Казахстана. Единственным условием является наличие справки о прохождении не ранее, чем за 72 часа до даты въезда в Россию, ПЦР-теста на COVID-19. Рейсы осуществляются два раза в неделю авиакомпаниями "Аэрофлот" и AirAstana.

– Но говорят, билетов на самолет уже нет до конца декабря.

– Конечно, количество рейсов существенно меньше, чем спрос, однако это объективный максимум, на который можно было пойти в нынешних условиях, учитывая ситуацию и все еще высокие темпы распространения коронавирусной инфекции. В настоящих условиях главная задача и Казахстана, и России – сохранить жизнь и здоровье каждого человека.

– Лично вы и ваши сотрудники болели коронавирусной инфекцией?

– К сожалению, нас тоже не миновала эта беда. Я и сотрудники Генерального консульства России в Алма-Ате переболели коронавиросной инфекцией.

Мы благодарны казахстанской стороне и, в частности, акимату города Алматы за своевременную необходимую информацию, за оперативную и высокопрофессиональную помощь, которая была оказана нашим сотрудникам, заболевшим коронавирусной инфекцией. У нас здесь очень хорошее взаимодействие, очень хорошее понимание, мы дружественные страны, и я надеюсь, что мы вместе преодолеем все эти трудности. Самое страшное, это потери людские, вот их надо избежать.

– В обществе идут большие споры по поводу вакцинации от коронавируса, одни – за, другие – против. Хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу.

– На мой взгляд, вакцинация – это защита. Но каждый человек сам принимает решение, что для него лучше. В этом вопросе я не компетентен что-либо кому-то советовать. Вакцинация – это личный выбор каждого.

– В СМИ сообщали о принудительной вакцинации от COVID-19 в России, в частности, вакциной "Спутник V". Это слухи или все-таки реальность?

– Не хочется комментировать недостоверную информацию. Могу сказать лишь одно: вакцинация взрослых в России проводится добровольно, а детей – с согласия их родителей.

В России созданы две вакцины от COVID-19 – это "Спутник V" и "Вектор". Компетентными органами будет проведена разъяснительная работа касательно того, что собой представляет вакцина, что она делает, какие есть плюсы, минусы и риски. Отмечу, что каждый будет принимать самостоятельное решение, делать ему прививку или нет.

– Впереди ожидается вторая волна коронавируса, уже сейчас идет рост заболеваний. Ваши прогнозы – что дальше будет?

– Поскольку я не медицинский работник, я не могу делать прогнозы о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией. Считаю, что развитие пандемии зависит не от врачей, не от правительства, не от акимов, а, прежде всего, от нас – от людей, от нашей ответственности, будем ли мы соблюдать санитарные нормы, меры безопасности. Во всем должны быть дисциплина и соблюдение всех рекомендаций, которые дают компетентные органы.

– Евгений Петрович, как быть больным, которые имеют приглашения со стороны российских клиник на лечение?

– Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года въезд в Россию разрешен лицам, въезжающим в страну в целях лечения, при условии предъявления документов, выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение с указанием времени проведения лечения или документов, оформленных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Для данной категории граждан разрешен въезд, в том числе сухопутным путем через официальные пункты пропуска на российско-казахстанской границе, а также по воздуху транзитом через третьи страны. Генеральному консульству неизвестно о каких бы то ни было проблемах, которые испытывали направляющиеся в Россию на лечение граждане Казахстана, разумеется, при условии наличия вышеуказанных подтверждающих документов и справок о прохождении ПЦР-тестов.

Со стороны Генерального консульства России могу заверить, что мы всегда готовы оказать адресную помощь в случае возникновения экстренных ситуаций медицинского и гуманитарного характера.

– Сколько казахстанских студентов обучается сейчас в российских вузах и сколько россиян учится в Казахстане?

– Могу сказать, что их больше 70 тысяч: за счет федерального бюджета обучаются 30% казахстанцев, на договорной основе – 70%.

Самыми популярными специальностями в этом учебном году стали экономика, менеджмент, международные отношения, прикладная математика и физика, юриспруденция, лечебное дело, программная инженерия.

Чаще всего казахстанцы поступают в университеты, которые находятся в таких городах России, как Омск, Москва, Томск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и другие.

Отмечу, что около 10% казахстанских выпускников стали абитуриентами российских филиалов образовательных организаций в городах Казахстана. Например, Казахстанского филиала Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова и Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Хочу напомнить, что абитуриенты из Казахстана могут поступить в российский высшие учебные заведения двумя способами: сдать вступительные экзамены самостоятельно или воспользоваться квотой Россотрудничества.

Министерство иностранных дел, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) принимают непосредственное участие в планировании, организации и обеспечении проведения отборочной кампании в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 октября 2013 года "Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан – Российский центр науки и культуры в Нур-Султане является площадкой для проведения мероприятий по отбору на обучение в российских вузах в рамках квот, выделенных Правительством Российской Федерации.

На 2020–2021 учебный год Республике Казахстан были выделены 440 мест, квоты по которым были реализованы в полном объеме.

При прохождении первого этапа отбора в Представительстве Россотрудничества в Республике Казахстан количество поданных заявок через информационную систему сбора данных составило 2865 человек. Основное количество заявок поступило от жителей Нур-Султана, Алматы, Кокшетау, Караганды, Степногорска, Шымкента, Темиртау, Павлодара, Петропавловска, Уральска, Усть-Каменогорска, Костаная, Актобе, Семея, Жезказгана, Кызылорды и других регионов Казахстана.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации отборочная кампания прошла четко и организованно, несмотря на большое количество претендентов – почти семь человек на место. Это произошло благодаря тому, что представительству удалось выработать эффективную модель отборочных мероприятий, сочетающую открытость, доступность, прозрачность и объективную оценку всех критериев и параметров.

– Означает ли это, что будущие выпускники из Казахстана потом должны будут отработать в России или у них свободный диплом?

– Свободный диплом. Отмечу, что Россия заинтересована, чтобы ребята после обучения возвращались в Казахстан и вносили профессиональный вклад в развитие своей страны.

– Между Казахстаном и Россией всегда была и есть тесная связь в сфере культуры и искусства. Удалось ли Генеральному консульству России осуществить намеченные в этом плане проекты в условиях пандемии?

– Конечно, пандемия внесла свои коррективы, и нам пришлось многие наши мероприятия проводить в онлайн-формате. Но, с другой стороны, мы приобрели новый "карантинный" опыт, который повлиял на наше культурное сотрудничество.

В прошлом году, к примеру, только наше Генеральное консульство и представительство Россотрудничества - я не говорю обо всем Казахстане - провели более 200 мероприятий культурно-гуманитарного значения, посвященных замечательным людям Казахстана и России, внесших свою лепту в развитие культуры, прежде всего, Казахстана.

Хочу отметить, что культурно-гуманитарное сотрудничество с казахстанской стороной развивается у нас просто фантастически, мы реализуем действительно интересные проекты.

К примеру, я работаю в Казахстане уже чуть более двух лет, и за это время нам удалось осуществить два очень серьезных проекта, связанных с культурно-гуманитарной деловой миссией Москвы и Санкт-Петербурга в Алматы. Это были недельные туры, где обсуждались вопросы, касающиеся всех сфер жизни: бизнеса, медицины, театра, спорта и так далее.

На этот год у нас был запланирован совместный проект с Банком ВТБ Казахстан – гастроли театра-студии "Мастерская Петра Фоменко", но опять же из-за пандемии проект перенесен на следующий год.

В этом году в сложных условиях пандемии коронавируса и карантинных мер Представительство Россотрудничества в Казахстане запустило ряд увлекательных культурно-образовательных инициатив и онлайн-проектов.

Стоит отметить онлайн-проект "Книга моего детства", в котором известные люди Казахстана, например, актеры и музыканты Марина Ганцева, Фархат Абдраимов, Ильяс Аутов рассказывали о своем детстве и любимых произведениях.

Мы провели большое количество мероприятий, посвященных 75-летию Победы, их самыми активными участниками стали дети и молодежь.Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан совместно с АНО "Сделаем вместе" при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан провели в онлайн-формате конкурс для школьников "Победа – одна на всех", в котором старшеклассники проводили исследовательскую работу о людях, героически сражавшихся на фронте или работавших в тылу в 1941–1945 годах. Проект охватил 9 тысяч участников из 14 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Южной Осетии, а также Италии и Франции.

Отдельно хочу выделить мероприятия, посвященные 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая. Например, оригинальную инсталляцию из детских рисунков, которая была представлена у памятника Абаю на Чистых прудах в Москве.

В начале ноября в Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева мы открыли четвертую международную выставку авторской интерьерной куклы. Это уникальный художественный проект мирового масштаба. Каждая работа, представленная на выставке, выполнена вручную и в единственном экземпляре. И каждая из них уникальна в своем роде. Мы рады, что в условиях пандемии в выставке приняли участие мастера-кукольники России, Казахстана, Украины, Беларуси, Кыргызстана и Франции.

В январе мы традиционно проводим кукольный проект "Время ангелов", после которого устраиваем аукцион с куклами, деньги от продажи кукол идут на помощь детям с заболеванием муковисцидоз.

– Сколько стоят эти куклы на аукционе?

– Цены начинаются от 10 000 тенге, а дальше уже как пройдут торги. В среднем куклы приобретают за 50-70 тысяч тенге. Бывали, конечно, продажи и по 150-200 тысяч тенге, но это уже работы исключительных мастеров.

– Евгений Петрович, приближается Новый год… Что будет с елкой в этом году?

– В настоящее время сложно говорить о проведении новогодней елки в условиях пандемии, скорее всего, мероприятие будет отменено.

Но мы планируем провести благотворительную акцию, в рамках которой будут переданы подарки детям из малообеспеченных и многодетных семей. В прошлом году мы подарили 10,5 тысячи подарков детям из Южного Казахстана и организовали несколько новогодних елок.

В этом году в такой акции выразили желание поучаствовать несколько наших бизнес-партнеров, поэтому, думаю, новогодних подарков будет больше, и мы сможем подарить праздничное настроение большему количеству детей.

– И еще один вопрос. Почему российские СМИ до сих пор называют Алматы Алма-Ата?

– Чтобы не было двойных толкований, поясню, что в России наименование государств – бывших республик СССР и их столиц определяется подписанным в августе 1995 года распоряжением Администрации Президента Российской Федерации, в соответствии с которым необходимо использовать название Алма-Ата. Поэтому мы во всех официальных документах используем "Алма-Ата".

Но хочу заметить, что, выступая на мероприятиях, я использую название города Алматы.

Торгын Нурсеитова

Фото Николая Колобова

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