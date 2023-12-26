Как правильно строить футбольные поля

Руководитель проекта "ALAÑ" от Казахстанской федерации футбола Сергей Попов вернулся из поездки по городам республики, в которых в рамках этой программы планируется обновить футбольные поля.

Именно для того, чтобы сохранить здоровье детей, Казахстанская федерация футбола и компания 1ХВЕТ и реализуют программу "ALAÑ", главная задача которой – обеспечить безопасность футбольных полей.





– Как это может отразиться на начинающих футболистах?

– Из самых очевидных травм – сбитые локти и колени. Могут случиться и переломы локтевого сустава, не просто ссадины, а повреждения колена. Кроме того, бег и прыжки на твердой поверхности перегружают суставы.





В числе наиболее распространенных травм – растяжение связок голеностопного сустава. Подворачивая ногу во время игры, футболисты получают вывих лодыжки. Если это случается больше одного раза, увеличивается риск развития нестабильности связочного аппарата сустава.





При падении о такое покрытие можно ободраться сильнее, чем об асфальт. А при беге по такой поверхности – получить серьезные проблемы опорно-двигательного аппарата, особенно, если в нем уже есть отклонения.





– Как можно избежать таких последствий?

– Соблюдать технологии. Есть определенные требования для расчетной глубины выемки грунта, его последующего нивелирования и уплотнения. К прокладке дренажных труб с колодцами, которые обеспечат вывод воды за пределы футбольного поля. К геотекстилю, который укладывается в основание на подготовленную поверхность, и щебню, обеспечивающему максимальную степень прочности.





В процессе подготовки основания необходимо постоянно контролировать качество и чистоту материалов, не допуская включения в них органики и строительного мусора. Есть множество и других требований, в том числе, к искусственному покрытию и к погодным условиям в момент его укладки. К наполнителю, который укладывается на искусственное покрытие – это ни в коем случае не должен быть речной песок, он в силу своих качеств повышает травмоопасность.





Очень важно не экономить на материалах и не нарушать технологию – от этого зависят не только победы, но и здоровье, а в будущем – качество жизни юных спортсменов. На детях нельзя экономить, сегодня их надо спасать, строя безопасные футбольные поля по стандартам ФИФА и УЕФА. Именно качественные поля позволят нам обезопасить здоровье детей и создать условия, позволяющие воспитать будущих чемпионов, игроков сборной Казахстана. Ведь площадки, которые строятся в рамках проекта "ALAÑ", созданного Казахстанской федерацией футбола и компанией 1ХВЕТ, – это не просто поля для игр, это платформа для великих побед, созданная для выдающихся игроков.