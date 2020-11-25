С 1 января казахстанцы должны будут сдавать отпечатки пальцев

За отказ грозит штраф в размере 5 МРП.

Решение об обязательной дактилоскопии для всех казахстанцев было утверждено правительством еще в феврале 2018 года. Но для большого количества граждан страны – это стало новостью, сообщает zakon.kz.

Отпечатки пальцев казахстанцы будут сдавать при получении удостоверения личности. Обязательной данная процедура будет для иностранцев, преступников и граждан страны, достигших 16-летнего возраста. С 12 лет – только с согласия родителей или опекуна. За отказ грозит штраф в размере 5 МРП. Сейчас это около 14 тысяч тенге, передает Первый канал "Евразия".

Процедуру введут с 1 января 2021 года. Она направлена прежде всего на повышение раскрываемости преступлений в стране. Опыт зарубежных стран показал, что благодаря такой базе данных гораздо легче найти злоумышленника или определить личность потерявшего память человека. Однако большинство казахстанцев вообще не знают о нововведении и переживают за сохранность личных данных.

IT-специалисты считают, что опасения людей обоснованы. Во-первых, всегда присутствует человеческий фактор. Подкупом или обманом злоумышленники могут заполучить доступ к личной информации. Во-вторых, опыт прошлых лет показывает, что даже закрытые базы данных подвергались кибератакам.

Будет закрытая система. Но вдруг разработчик для тестов каких-нибудь сделает еще одну базу данных. Например, резервную копию. И выведет ее в интернет, то злоумышленники могут ее атаковать, посмотреть, - допускает президент центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.

В этой же базе данных будут хранить анализы ДНК. В 1-ю очередь, преступников и без вести пропавших. У других людей - только с их согласия.

С ротовой полости будет изыматься образец слюны. Но это не образец самой слюны, а образцы эпителия с внутренней стороны щеки. Полученный генотип направляется в базу и вносится в нее, - объясняет старший криминалист Алибек Ералинов.

Все полученные данные будут внесены и в чип удостоверения личности, они будут занесены в загранпаспорта. В Министерстве внутренних дел утверждают, что опасения казахстанцев излишни.

Дактилоскопическая информация повышает степень защиты документов от подделки, исключает незаконное использование документов, удостоверяющих личность тремя лицами, в том числе мошенниками, - говорит заместитель начальника управления документирования и регистрации населения комитета миграционной службы Мелира Касенева.

О внедрении биометрической идентификации личности в МВД говорят с 2012 года. На реализацию проекта из госказны планировали выделить около 37 млрд тенге. Часть средств - Комитету национальной безопасности и Министерству юстиции. Однако сейчас в ведомстве точную цифру называть не стали. Сейчас стоимость одного дактилоскопического аппарата варьируется от 300 тысяч до 1 млн тенге. Казахстанцы считают, что нововведение, которое разрабатывалось так долго, не имеет право на ошибку.

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