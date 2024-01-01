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Законодательство РК

С 1 января иностранцы будут обязаны сдавать отпечатки пальцев в Казахстане

отпечаток пальца Фото: freepik
Законом с 1 января 2024 года вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация, сообщает Zakon.kz.

Регистрация для иностранцев обязательна при установленных ЗРК "О дактилоскопической и геномной регистрации".

Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется лишь в случаях получения удостоверения личности моряка.

Для иностранцев и лиц без гражданства вводится требование личного обращения в регистрирующие органы на территории Казахстана для получения ИИН. Ранее они могли это сделать по месту фактического нахождения на основании выданной другим лицам доверенности.

Меняется статус госкорпорации "Правительство для граждан". Теперь госкорпорация не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов.

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Функции по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов переданы субъектам предпринимательства в лице партнерских организаций путем заключения партнерских соглашений и вводится возможность оказания государственной корпорацией дополнительных сервисных услуг по желанию услугополучателя за отдельную плату.

В Казахстане с сегодняшнего дня, 1 января 2024 года, официально запускается проект "Нацфонд – детям". В рамках проекта 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные счета детей до 18 лет в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

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