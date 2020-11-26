Рука бога - как Марадона стал одним из лучших футболистов 20 века

Последние годы жизни легенда спорта страдал от депрессии.

Почему Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола, рассказывается в материале zakon.kz.

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в городе Ланус, столичная провинция Буэнос-Айрес. Как и большинство детей в Аргентине увлекся футболом, первым клубом будущей легенды стал клуб "Архентинос Хуниорс".

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.

Гений на поле - именно тогда он провел свой лучший матч. 22 июня - чемпионат мира, легендарный четвертьфинал, Аргентина — Англия. Настоящее чудо — передача в центре поля и проход к чужим воротам. Прежде чем добраться до штрафной, аргентинец оставляет в дураках четырех соперников, каждого проходит с легкостью. Оказавшись у ворот, Марадона на замахе убирает вратаря и катит мяч уже в пустые ворота. Этот гол позже назвали "Рукой бога" и "Голом столетия".

После выступлений в качестве футболиста Марадона несколько раз начинал тренерскую карьеру. С 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Аргентины, с 2019 года работал с клубом "Химнасия" из Ла-Платы.

Последний раз Диего Марадона появлялся на публике 30 октября на матче первого тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато". Игра была посвящена 60-летию Марадоны. Перед матчем легенде футбола вручили памятную доску. Именно тогда Марадона и пожаловался на плохое самочувствие, предпочтя покинуть матч. Сердечный приступ сразил знаменитого форварда, когда тот находился в своем доме в городе Тигре.

Окружение экс-футболиста опровергало слухи о коронавирусе. Отмечалось, что он страдал от депрессии.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года.

После его смерти президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.

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