Казахстан открыл новый морской паромный путь

Также в этом году были достигнуты договоренности по строительству двух зерновых терминалов.

Новый морской паромный путь соединяет отечественный порт Курык с иранским Амирабадом и портом Энзели, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Первым в морскую гавань вошло судно "Композитор Рахманинов". Преимущество паромной переправы в том, что груз можно отправить потребителю напрямую без дополнительных судов. Заполняемость одного парома - 32 еврофуры со скоропортящимися товарами.

Автомобильная инфраструктура Курыка сегодня принимает и оперативно обслуживает тразнитные и экспортно-импортные грузы. Раньше паромное сообщение было только с Азербайджаном, куда экспортировали нефть, зерно, металл, завозили товары народного потребления и стройматериалы.

В этом году мы купили 2 буксира. Это первые буксиры нашего порта. Назвали их "Бекет" и "Жанат". В честь святой земли Бекет и Жанат - это рай. Мы видим, что есть определенная логика по приобретению собственного флота и оперированию его с нашего порта. Также в этом году были достигнуты договоренности по строительству двух зерновых терминалов. Один на территории Курыка, а другой на сопредельной с нами территории, но все эти грузы будут обрабатываться через нас, - рассказал генеральный директор порта Курык Серик Ахметов.

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