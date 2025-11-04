#Народный юрист
Общество

Два новых водохранилища появятся в одном из регионов Казахстана

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 09:30 Фото: primeminister.kz
В Жамбылской области в 2026 году планируют начать строительство двух новых водохранилищ, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на встрече с жителями региона.

"Согласно Комплексному плану развития водной отрасли до 2028 года, в Жамбылской области планируется строительство 10 новых и реконструкция трех действующих водохранилищ, а также многофакторные обследования 45 гидротехнических сооружений. В следующем году министерство планирует начать работы по строительству Акмолинского и Калгутинского водохранилищ, а также реконструкцию Терис-Ащыбулакского и Караконызского водохранилищ. Областным акиматом разрабатывается проектно-сметная документация на строительство семи водохранилищ", – сказано в сообщении пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Министр также рассказал о ремонте ирригационных каналов региона. В настоящий момент разрабатывается проект по реконструкции 76 каналов общей протяженностью 415 км в пяти районах области. Это улучшит подачу поливной воды на 24 877 га земель.

В сентябре 2025 года стало известно о планах построить новое водохранилище на реке Каргыба в Аксуатском районе области Абай.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
