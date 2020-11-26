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Стали известны последние слова Марадоны

Его интубировали, пытались реанимировать, но спасти легендарного футболиста не удалось.

Фото : championat.com26 ноября 2020, 09:56

"Мне нехорошо" - таковы были последние слова Диего Марадоны за несколько мгновений до смерти, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Марадона проснулся утром в доме в небольшом городе Тигре, неподалеку от Буэнос-Айреса, где проходил восстановление после операции, позавтракал. Во время завтрака он почувствовал себя плохо, был бледен.

В 10.30 его осмотрел врач. Также в доме находился племянник Марадоны, психолог, психиатр и медбрат. Футболист сказал, что хочет прилечь. Медики вызвали скорую. На вызов приехали шесть машин.

Когда врачи вошли в комнату Марадоны, он уже не мог дышать. Его интубировали, пытались реанимировать, но спасти легендарного футболиста не удалось.


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