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В Казахстане назначили главного санврача на транспорте

До назначения она была заместителем руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.

Фото : beta.egov.kz26 ноября 2020, 11:40

Главным санитарным врачом на транспорте стала Жанар Уразалина. При этом она еще исполняет обязанности руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, передает zakon.kz.

Жанар Уразалина окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности врач гигиенист, эпидемиолог, Академию юриспруденции "Әділет" Каспийского общественного университета.

В разные годы работала санитарным врачом по гигиене питания Капшагайской городской санитарно-эпидемиологической станции, заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом Капшагайской городской санитарно-эпидемиологической станции.

Также была руководителем отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Капшагай, руководителем отдела охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Астаны.

До назначения была заместителем руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.

До этого главным государственным санитарным врачом на транспорте был Садвакас Байгабулов. Неделю назад его назначили заместителем главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.


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