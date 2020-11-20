Садвакас Байгабулов стал заместителем главного санврача Алматы

Ранее он занимал должность главного санврача на транспорте.

Садвакас Байгабулов назначен заместителем главного санитарного врача Алматы, передает zakon.kz.

С сегодняшнего дня назначен заместителем руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, - сообщил он.

Ранее он занимал должность главного санврача на транспорте.

Садвакас Байгабулов в ноябре 2019 года ушел с должности главного санврача Нур-Султана, после того, как Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы раскритиковал работу столичного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. В январе 2020 года он был назначен руководителем Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг - главным государственным санитарным врачом Павлодарской области. Затем он какое-то время занимал должность главного государственного санитарного врача на транспорте. В июле текущего года он был назначен главным санврачом Атырауской области. Через две недели он снова вернулся на пост главного санврача на транспорте. Покидая Атыраускую область он пояснил, что был направлен в регион для стабилизации ситуации с коронавирусом, и миссия была выполнена.

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