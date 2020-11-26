Правила проведения медосмотров сотрудников правоохранительных органов утвердили в РК

Медицинским осмотрам подлежат все сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие органов внутренних дел.

Министр внутренних дел РК своим приказом от 16 ноября 2020 года утвердил Правила и периодичности проведения медицинских осмотров сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих органов внутренних дел в военно-медицинских подразделениях, передает zakon.kz.

Как отмечается, в медицинских организациях органов внутренних дел РК проводятся периодические медицинские осмотры сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих органов внутренних дел.

Членам семей сотрудников правоохранительных органов и пенсионерам правоохранительных органов скрининговые исследования проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по месту жительства.

Медицинскими организациями ОВД ежегодно до 15 декабря текущего года из кадровых служб правоохранительных органов, Национальной гвардии запрашивается список сотрудников и членов их семей по подразделениям, где указываются: фамилия, имя, отчество сотрудника (членов семей), год рождения, занимаемая должность (место работы членов семей), специальное (воинское) звание, домашний адрес, контактные телефоны.

В соответствии с полученными списками из кадровых служб в медицинских организациях ОВД составляется график медицинского осмотра сотрудников по подразделениям (с января по ноябрь месяц следующего года).

Согласно приказу медицинским осмотрам подлежат все сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие органов внутренних дел.

В течение календарного года медицинскому осмотру не подлежат сотрудники, прошедшие военно-врачебную комиссию в текущем году, признанные годными к дальнейшей службе.

Заключения (справки) военно-врачебных комиссий вносятся в медицинскую карту амбулаторного пациента.

Особенности проведения медицинских осмотров:

- сотрудники проходят медицинский осмотр согласно утвержденному графику и завершают его в течение 5 рабочих дней;

- медицинский осмотр сотрудников, дислоцированных вне областного центра, в том числе отдаленных районах, проводится выездными медицинскими бригадами медицинских организаций ОВД;

- за период прохождения медицинского осмотра сотрудникам лист (справка) о временной нетрудоспособности не выдается;

- сотрудники, работа которых связана с вредными условиями труда, проходят медицинский осмотр с составлением заключительного акта с привлечением специалистов структурных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Организацию работы и контроль проведения медицинских осмотров выездными бригадами медицинских организаций ОВД осуществляют медицинские отделы (группы) департаментов полиции.

Медицинские организации ОВД при составлении бюджетной заявки предусматривают расходы, связанные с проведением медицинских осмотров выездными бригадами (расходы на горюче-смазочные материалы для автотранспорта, командировочные расходы выездных бригад).

При вынесении заключения медицинских осмотров специалисты выездных бригад учитывают результаты лабораторно-диагностических исследований других медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.

По показаниям проводятся дополнительные диагностические исследования и осмотры профильных специалистов.

Для проведения дополнительных лабораторно-диагностических исследований, которые не проводятся в медицинских организациях ОВД, сотрудники направляются в организации здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по месту жительства.

Врачи-специалисты заносят данные медицинского осмотра в медицинскую карту амбулаторного пациента.

По завершению медицинского осмотра врач-терапевт с учетом заключения профильных специалистов и лабораторно-диагностических исследований определяет следующие группы здоровья:

- 1А группа - здоровые без факторов риска: лица, не предъявляющие никаких жалоб и у которых в анамнезе и во время осмотра не выявлены хронические заболевания, факторы риска или нарушения функций отдельных органов и систем;

- 1Б группа - здоровые с факторами риска: лица с выявленными факторами риска, пограничными состояниями, нуждающиеся в наблюдении (лица, у которых выявлены незначительные отклонения от установленных границ нормы в величинах артериального давления и прочих физиологических характеристик, не влияющие на функциональную деятельность организма);

- 2 группа - практически здоровые: лица, имеющие в анамнезе острое и хроническое заболевание без обострений в течение последних 2 лет;

- 3 группа - больные: лица, нуждающиеся в динамическом наблюдении, лечении и оздоровлении.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (25 ноября).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!