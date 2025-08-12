Правила проведения медосмотров сотрудников правоохранительных органов изменили в Казахстане

Министр внутренних дел приказом от 31 июля 2025 года изменил Правила проведения медицинских осмотров сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих органов внутренних дел в военно-медицинских подразделениях органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что членам семей сотрудников правоохранительных органов и пенсионерам правоохранительных органов скрининговые исследования проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по месту жительства, в соответствии с Целевыми группами лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года.

Медицинскими организациями ОВД ежегодно до 15 декабря текущего года из кадровых служб правоохранительных органов, Национальной гвардии (кадровые службы) запрашивается список сотрудников и членов их семей по подразделениям, где указываются: фамилия, имя, отчество (при его наличии) сотрудника (членов семей), год рождения, занимаемая должность (место работы членов семей), специальное (воинское) звание, домашний адрес, контактные телефоны.

Врачи-специалисты заносят данные медицинского осмотра в медицинскую карту амбулаторного пациента, в соответствии с Формами отчетной документации в области здравоохранения.

Также говорится, что Перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, утвержден приказом Министра здравоохранения РК от 23 сентября 2020 года.

Динамическое наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, периодичность и сроки наблюдения, обязательный минимум и кратность диагностических исследований проводятся согласно Правилам организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований.

При этом показатели динамического наблюдения рассчитываются согласно Методике формирования (расчета) показателей в области здравоохранения, утвержденной приказом Министра здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года.

Приказ вводится в действие с 22 августа 2025 года.