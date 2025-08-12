#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Право

Правила проведения медосмотров сотрудников правоохранительных органов изменили в Казахстане

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 10:14 Фото: freepik
Министр внутренних дел приказом от 31 июля 2025 года изменил Правила проведения медицинских осмотров сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих органов внутренних дел в военно-медицинских подразделениях органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что членам семей сотрудников правоохранительных органов и пенсионерам правоохранительных органов скрининговые исследования проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по месту жительства, в соответствии с Целевыми группами лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года.

Медицинскими организациями ОВД ежегодно до 15 декабря текущего года из кадровых служб правоохранительных органов, Национальной гвардии (кадровые службы) запрашивается список сотрудников и членов их семей по подразделениям, где указываются: фамилия, имя, отчество (при его наличии) сотрудника (членов семей), год рождения, занимаемая должность (место работы членов семей), специальное (воинское) звание, домашний адрес, контактные телефоны.

Врачи-специалисты заносят данные медицинского осмотра в медицинскую карту амбулаторного пациента, в соответствии с Формами отчетной документации в области здравоохранения.

Также говорится, что Перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, утвержден приказом Министра здравоохранения РК от 23 сентября 2020 года.

Динамическое наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, периодичность и сроки наблюдения, обязательный минимум и кратность диагностических исследований проводятся согласно Правилам организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований.

При этом показатели динамического наблюдения рассчитываются согласно Методике формирования (расчета) показателей в области здравоохранения, утвержденной приказом Министра здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года.

Приказ вводится в действие с 22 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Изменился порядок использования видеорегистраторов пожарными инспекторами
Право
10:02, Сегодня
Изменился порядок использования видеорегистраторов пожарными инспекторами
Военные резервисты будут проходить сборы по боевой подготовке: утверждены правила
Право
09:50, Сегодня
Военные резервисты будут проходить сборы по боевой подготовке: утверждены правила
Каким требованиям должна отвечать экспертная организация по аудиту пожарной безопасности
Право
09:25, Сегодня
Каким требованиям должна отвечать экспертная организация по аудиту пожарной безопасности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: