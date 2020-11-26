Сборная Казахстана упала в рейтинге ФИФА

Нашу команду обогнала сборная Таджикистана.

Казахстан опустился на 3 позиции вниз в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает zakon.kz.

Если раньше футбольная сборная нашей страны занимала 119 место, то теперь она 122-я. Выше Казахстана, на 121-м месте, находится команда Таджикистана, а строчкой ниже - сборная африканской страны Малави.

Лучшей футбольной мира, согласно рейтингу ФИФА. сейчас является команда Бельгии. За ней расположились сборные Франции и Бразилии.

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