Сборная Казахстана упала в рейтинге ФИФА
Нашу команду обогнала сборная Таджикистана.
Фото : Instagram26 ноября 2020, 19:39
Казахстан опустился на 3 позиции вниз в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает zakon.kz.
Если раньше футбольная сборная нашей страны занимала 119 место, то теперь она 122-я. Выше Казахстана, на 121-м месте, находится команда Таджикистана, а строчкой ниже - сборная африканской страны Малави.
Лучшей футбольной мира, согласно рейтингу ФИФА. сейчас является команда Бельгии. За ней расположились сборные Франции и Бразилии.
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