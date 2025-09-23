#АЭС в Казахстане
Спорт

Сборная Казахстана по футболу упала в рейтинге ФИФА

Рейтинг FIFA, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 04:40 Фото: Facebook/KFFkaz
В обновленном рейтинге Международной федерации футбола FIFA казахстанцы потеряли четыре позиции, сообщает Zakon.kz.

Международная федерация футбола FIFA опубликовала на своем сайте обновленную версию мирового рейтинга мужских национальных сборных. Изменения произошли по итогам очередных матчей.

Сборная Казахстана с момента прошлого обновления провела две встречи в квалификации чемпионата мира 2026 года:

  • в сентябре команда на своем поле уступила Уэльсу;
  • на выезде потерпела разгромное поражение от Бельгии.

В обновленном рейтинге казахстанцы потеряли четыре позиции и опустились на 118-е место. Теперь ближайшие соседи команды – Нигер и Индонезия.

Лидерство в мировом рейтинге потеряла сборная Аргентины, которая опустилась на третью строчку. Первое место заняла Испания, второе – Франция.

23 сентября Касым-Жомарт Токаев принял президента ФИФА Джанни Инфантино.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Форвард сборной Казахстана помог "Металлургу" стать лидером "Востока" КХЛ
12:14, 19 сентября 2025
Форвард сборной Казахстана помог "Металлургу" стать лидером "Востока" КХЛ
Футболисты Италии провели драматичный матч с двумя автоголами
11:08, 09 сентября 2025
Футболисты Италии провели драматичный матч с двумя автоголами
Титулованная сборная Германии по футболу потерпела третье поражение
13:13, 05 сентября 2025
Титулованная сборная Германии по футболу потерпела третье поражение
