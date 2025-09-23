Сборная Казахстана по футболу упала в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола FIFA казахстанцы потеряли четыре позиции, сообщает Zakon.kz.

Международная федерация футбола FIFA опубликовала на своем сайте обновленную версию мирового рейтинга мужских национальных сборных. Изменения произошли по итогам очередных матчей.

Сборная Казахстана с момента прошлого обновления провела две встречи в квалификации чемпионата мира 2026 года:

в сентябре команда на своем поле уступила Уэльсу;

на выезде потерпела разгромное поражение от Бельгии.

В обновленном рейтинге казахстанцы потеряли четыре позиции и опустились на 118-е место. Теперь ближайшие соседи команды – Нигер и Индонезия.

Лидерство в мировом рейтинге потеряла сборная Аргентины, которая опустилась на третью строчку. Первое место заняла Испания, второе – Франция.

23 сентября Касым-Жомарт Токаев принял президента ФИФА Джанни Инфантино.