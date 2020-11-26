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Спикер Госдумы России перечислил качества Нурсултана Назарбаева

По словам Вячеслава Володина, Нурсултан Назарбаев – человек, вся жизнь которого посвящена служению Казахстану и его гражданам.

Фото : Фото Ж. Куспанова26 ноября 2020, 19:05

Политическая мудрость Нурсултана Назарбаева, его богатый опыт востребованы для развития отношений между Россией и Казахстаном, продвижения многостороннего сотрудничества на Евразийском пространстве, уверен Спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

Обращаясь к участникам Международной конференции "Роль Елбасы Н.А.Назарбаева в становлении и развитии казахстанского парламентаризма", организованной Мажилисом ко Дню Первого Президента, Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин подчеркнул важнейшую роль Нурсултана Назарбаева как в развитии парламентаризма, так и в укреплении двухсторонних отношений между Казахстаном и Россией, в продвижении международного сотрудничества на Евразийском пространстве, наращивании интеграционных процессов в рамках ряда международных организаций, таких как ШОС, ОДКБ.

По словам Вячеслава Володина, Нурсултан Назарбаев – человек, вся жизнь которого посвящена служению Казахстану и его гражданам. Большая заслуга Первого Президента в том, что все эти годы страна уверенно развивается, добивается успехов в экономической, социальной и научно-технических областях.

Политическая мудрость Нурсултана Назарбаева, богатый жизненный и управленческий опыт долгие годы будут востребованы в деле развития отношений между Россией и Казахстаном, в укреплении дружбы между нашими народами, в продвижении многостороннего сотрудничества на Евразийском пространстве, - уверен Спикер Госдумы РФ.


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