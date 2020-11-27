БРК презентовал финансовые инструменты для сельскохозяйственной отрасли

На сегодняшний день Банк предлагает среднесрочное и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов и оборотного капитала в рамках проектов.

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура НУХ "Байтерек, далее БРК, Банк) принял участие в вебинаре по привлечению финансирования и мер субсидирования проектов в агропромышленном секторе, организованном МФЦА. В ходе вебинара Старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Асель Шитенова презентовала весь спектр инструментов кредитования Банка, которыми могут воспользоваться потенциальные клиенты Банка в сельскохозяйственной отрасли.

Банк развития финансирует крупные проекты в обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуре, при этом кредитование объектов в сфере производства продуктов питания является одним из приоритетных направлений Банка.

Исторически Банком развития профинансированы и успешно реализованы проекты в пищевой промышленности и АПК - строительство завода по глубокой переработке кукурузы на крахмальную патоку, расширение и модернизация производства напитков, создание мощностей по переработке зерна, строительство завода по переработке семян масличных культур, строительство мясокомбината по производству высококачественных мясных продуктов, организация и развитие производства продукции птицеводства и другие.

Старший банкир рассказала о финансировании проектов АПК на примере инвестиционного проекта тонн ТОО "Макинская птицефабрика" по строительству бройлерной птицефабрики на 60 тысяч. Птицефабрика, специализирующаяся на выпуске охлажденного и замороженного мяса птицы под брендом "Кус&Вкус", благодаря поддержке Банка осуществляет бесперебойную поставку мяса птицы в регионы Казахстана.

Стоимость проектов по строительству двух очередей фабрики составляет 51,57 млрд тенге, стоимость займа 30,47 млрд тенге. Структура обеспечения представлена движимым и недвижимым имуществом и имуществом, поступающим в будущем. Проекты полностью профинансированы, введены в эксплуатацию и выпускаемая продукция реализуется на рынке Казахстана, - добавила к сказанному Асель Шитенова.

На сегодняшний день Банк предлагает среднесрочное и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов и оборотного капитала в рамках проектов; экспортное и предэкспортное финансирование; лизинг и межбанковское кредитование; долевое финансирование.

БРК, как специализированный государственный институт по финансированию важнейших проектов в обрабатывающем секторе, участвует в реализации госпрограмм индустриально- инновационного развития, по программе "Нурлы Жол". По данной программе в БРК на обслуживании находится крупные проекты пищевой промышленности, успешно экспортирующие свою продукцию, это: АО "Баян Сулу" ТОО "RG Brands Kazakhstan" ТОО "Масло-Дел" АО "Шымкентмай" ТОО "Молпродукт" ТОО "ПК "Сей-Нар".

Минимальная сумма займа в БРК установлена в размере 7 млрд тенге, однако, для проектов, реализуемых в сфере производства продуктов питания и напитков сумма займа от 3 млрд. тенге сроком до 20 лет.

Стоит отметить, что при софинансировании или синдицированном займе Банк кредитует не более 50% от заемного капитала и минимальная сумма при этом для проектов, реализуемых в сфере производства продуктов питания и напитков от 1 млрд тенге сроком займа от 5 до 20 лет. Максимальное участие Банка в финансировании проектов составляет не более 80% от сметной стоимости инвестпроекта.

Что касается экспортного и предэкспортного финансирования, то здесь Банк минимальная сумма займа составляет 1 млрд тенге. Также через дочернюю организацию Фонд развития промышленности Банк предоставляет услуги лизинга от 500 млн тенге сроком от 3 до 20 лет.

Сегодня БРК рассматривает потенциальные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе, находящихся на разных стадиях. В случае заинтересованности в услугах Банка или возникших вопросах, обращайтесь к нам по следующей ссылке https://www.kdb.kz/contacts/.

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