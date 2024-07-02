Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

БРК привлекает инвестиции от финансовых институтов Китая

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 19:38 Фото: БРК
АО "Банк Развития Казахстана" подписало соглашения с ведущими китайскими финансовыми институтами по привлечению долгосрочных финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов в области АПК, инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и зеленой энергетики, сообщает Zakon.kz.

Подписание документов состоялось на полях казахстанско-китайского делового совета в Астане, проводимого в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, в которой Казахстан в текущем году является председательствующей страной.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве с филиалом Китайского строительного банка в Астане (China Construction Bank) предусматривает предоставление БРК льготных кредитных средств на сумму 500 млн долларов США. Банк направит их на финансирование инвестиционных проектов.

Рамочное соглашение с Государственным банком развития Китая (China Development Bank) предусматривает предоставление Банку Развития Казахстана льготных кредитов на сумму 250 млн долларов США и 2 млрд китайских юаней, которые будут направлены на финансирование ряда инвестиционных проектов. Один из них касается восстановления автодорог республиканского значения общей протяженностью более 5 тыс. км. Проект будет реализован на всей территории Казахстана и позволит развить транспортно-логистический потенциал регионов. На эти цели БРК открыл кредитную линию АО "НК "КазАвтоЖол" в размере, эквивалентном 450 млрд тенге.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 19:38

Фото: БРК

Также между БРК, China Power International Holding и АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" было подписано соглашение о намерениях предоставить синдицированный заем по проекту строительства ветрового парка общей мощностью 220 МВт в Акмолинской области. Помимо вышеуказанных участников, также планируется участие в синдикате Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Данный инвестиционный проект предусматривает строительство пяти ветроэлектростанций: ВЭС "Борей" (100 МВт), ВЭС Energo Trust (50 МВт), Софиевская ВЭС (39 МВт), Аркалыкская ВЭС (17 МВт) и ВЭС JasilJel Energy (14,95 МВт), которые позволят обеспечить регион экологически чистой электроэнергией и снизить количество вредных выбросов в атмосферу. В целом данный проект соответствует планам Казахстана к 2060 году довести долю возобновляемых и альтернативных источников энергии до 80% от общего энергобаланса страны.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 19:38

Фото: БРК

Еще одним важным документом стал меморандум о сотрудничестве между БРК, компанией Shijixianghe Asia Pte. Ltd. и ТОО "Зерновой консорциум Казахстана", который предусматривает реализацию инвестиционного проекта по глубокой комплексной переработке пшеницы мощностью 1 млн тонн в год. Проект ориентирован на производство продукции высокого передела с возможностью экспорта на международные рынки.

"Данные соглашения расширяют деловое сотрудничество между Казахстаном и Китаем, создают возможности для реализации стратегически важных проектов в нашей стране, которые направлены в том числе на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана. Мы уверены, что наше сотрудничество с партнерами из Китая принесет значительные выгоды для обеих стран. Для нас важно, что инвестиции будут направлены в такие важные отрасли как обрабатывающая промышленность, инфраструктура и альтернативная энергетика", – отметил глава БРК Марат Елибаев.

АО "Банк Развития Казахстана" – дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек".

Читайте также

Трасса из Алматы в Конаев, дорога, Капчагай, машины
Трассу Атырау – Уральск закроют на ремонт
Си Цзиньпин пригласил 10-летнего казахстанца в престижный университет
Си Цзиньпин пригласил 10-летнего казахстанца в престижный университет
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
Тарифы дочерней компании "КазТрансОйл" на воду выросли с 1 июля 2024 года
Елена Беляева
Банк Развития Казахстана Казахстан Китай 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
На каких дорогах ограничат движение во время ШОС в Астане
На каких дорогах ограничат движение во время саммита ШОС в Астане
Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое
Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: