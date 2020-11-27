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В Казахстане призвали не проводить новогодние корпоративы

Ранее глава Минздрава заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

Фото : Pixabay27 ноября 2020, 17:02

Министр здравоохранения Алексей Цой призвал казахстанцев воздержаться от проведения новогодних корпоративов, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая приближение длительных выходных, новогодних праздников, призываю соблюдать меры профилактики - не посещать места массового скопления людей, не проводить и не посещать коллективные мероприятия, не допускать переохлаждения организма, - сказал Алексей Цой на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он также напомнил об обязательном ношении маски и соблюдении социальной дистанции.

Ранее глава Минздрава заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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