В Казахстане призвали не проводить новогодние корпоративы
Ранее глава Минздрава заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.
Фото : Pixabay27 ноября 2020, 17:02
Министр здравоохранения Алексей Цой призвал казахстанцев воздержаться от проведения новогодних корпоративов, передает корреспондент zakon.kz.
Учитывая приближение длительных выходных, новогодних праздников, призываю соблюдать меры профилактики - не посещать места массового скопления людей, не проводить и не посещать коллективные мероприятия, не допускать переохлаждения организма, - сказал Алексей Цой на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Он также напомнил об обязательном ношении маски и соблюдении социальной дистанции.
Ранее глава Минздрава заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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