Пресс-служба Мамина прокомментировала уголовное дело, в котором фигурирует сотрудник КПМ

Он проходит подозреваемым по делу о сбыте газа.

В пресс-службе Аскара Мамина отреагировали на информацию об уголовном деле, в котором фигурирует сотрудник канцелярии премьер-министра, сообщает zakon.kz.

Сотрудник проходит подозреваемым по делу о сбыте газа.

В сообщении Департамента Агентства по противодействию коррупции по Нур-Султанe указано, что подозреваемым по уголовному делу о сбыте газа проходит сотрудник канцелярии премьер-министра РК. Указанное лицо ранее работало в акимате Актау Мангистауской области и принято на работу в канцелярию в марте 2020 года. Расследуемые по уголовному делу события относятся к периоду его работы в местных исполнительных органах Мангистауской области, - отметили в ведомстве.

Ранее руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану Шынгыс Кабдула сообщил, что сотрудник канцелярии премьер-министра проходит подозреваемым.

У нас в ходе следствия установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для потребностей Мангистауской области, на территории Караганды на сумму свыше 252 млн тенге в объеме 3,5 тыс. тонн. Завышение стоимости от отпускной цены до потребителя составило более, чем в три раза. Один из подозреваемых - действующий сотрудник канцелярии премьер-министра РК, два лица взяты под стражу, следствие по делу продолжается, — уточнил Кабдула.

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