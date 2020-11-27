Сотрудник канцелярии премьер-министра проходит подозреваемым по делу о сбыте газа

Установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для потребностей Мангистауской области на территории Караганды.

Сотрудник канцелярии премьер-министра проходит подозреваемым по расследуемому делу, сообщил на брифинге центра "Antikor ortalygy" руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула, передает корреспондент zakon.kz.

У нас в ходе следствия установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для потребностей Мангистауской области, на территории Караганды на сумму свыше 252 млн тенге в объеме 3,5 тыс. тонн. Завышение стоимости от отпускной цены до потребителя составило более, чем в три раза. Один из подозреваемых - действующий сотрудник канцелярии премьер-министра РК, два лица взяты под стражу, следствие по делу продолжается, — сказал Кабдула.

По его словам, в настоящее время департаментом проводится расследование в отношении должностных лиц министерства энергетики РК и ряда акиматов областей, которые в период с 2019 по 2020 годы при распределении объемов социального нефтяного газа, злоупотребляя должностными полномочиями, путем внесения плана поставок газа на внутренний рынок заведомо ложных сведений, повлекших тяжкие последствия в виде недополучений в ряде областей.

В частности, в Павлодарской, ВКО, Алматинской, Жамбылской областях, а также в городах Нур-Султан и Алматы недополучили сжиженного топлива на сумму 1,5 млрд тенге. Кроме того, получали от ряда субъектов предпринимательства из Актау и Тараза неоднократные взятки за незаконное завышение объемов отпускаемого газа и замену поставщика производителя, пояснил он.

18 ноября стало известно, что первого заместителя акима Мангистауской области Алихана Краубаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении сжиженного газа.

Остальную информацию о расследовании в Агентстве по противодействию коррупции на тот момент не дали, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса. В этой статье говорится, что данные досудебного расследования могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора.

Ранее zakon.kz со ссылкой на свой источник сообщал, что у первого заместителя акима Мангистауской области прошел обыск. Тогда в акимате региона не подтвердили и не опровергли информацию об обыске. Там лишь сообщили, что Краубаев продолжает работать.

Газета "Время" писала, что Антикоррупционная служба распутывает схему по снабжению регионов сжиженным газом. Выяснилось, что некоторые области получали больше газа, чем должны были, при этом сырье перепродавали, а государство несло убытки. Есть вероятность, что первый замакима Мангистауской области Алихан Краубаев причастен к незаконным манипуляциям с газом.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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