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Маму, выбросившую новорожденного в туалет, выписали из больницы в ЗКО

Она находится под подпиской о невыезде.

Фото : bun.com.ua27 ноября 2020, 18:24

Девушку, выбросившую новорожденного ребенка в туалет, сегодня 25 ноября выписали из больницы, сообщает zakon.kz.

Ее доставили в отдел полиции поселка Жалпактал, передает портал Мой Город.

В ДП ее допросят в присутствии адвоката. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу, назначен ряд экспертиз.

Девушка пока будет находиться под подпиской о невыезде. С ней работают психологи, - добавили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Трагедия произошла 23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района. 19-летняя девушка родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в туалет.


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