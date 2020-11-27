Маму, выбросившую новорожденного в туалет, выписали из больницы в ЗКО
Она находится под подпиской о невыезде.
Фото : bun.com.ua27 ноября 2020, 18:24
Девушку, выбросившую новорожденного ребенка в туалет, сегодня 25 ноября выписали из больницы, сообщает zakon.kz.
Ее доставили в отдел полиции поселка Жалпактал, передает портал Мой Город.
В ДП ее допросят в присутствии адвоката. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу, назначен ряд экспертиз.
Девушка пока будет находиться под подпиской о невыезде. С ней работают психологи, - добавили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Трагедия произошла 23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района. 19-летняя девушка родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в туалет.
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