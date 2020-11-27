До 900 тысяч тенге составляет стоимость лечения одного больного коронавирусом
От 465 тысяч тенге до 900 тысяч тенге тратят на лечение одного больного коронавирусом.
Фото : Philadelphia Inquirer27 ноября 2020, 18:54
На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала вопрос, сколько государство затрачивает на лечение одного больного коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.
Стоимость лечения одного больного с коронавирусной инфекцией критической или тяжелой степени – 900 тысяч тенге. Среднетяжелой - 465 тысяч тенге, - сказала Гиният.
При этом она уточнила, что "это оплачивается больнице за лечение - за один пролеченный случай".
Оксана Скибан, Нур-Султан.
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