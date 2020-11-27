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До 900 тысяч тенге составляет стоимость лечения одного больного коронавирусом

От 465 тысяч тенге до 900 тысяч тенге тратят на лечение одного больного коронавирусом.

Фото : Philadelphia Inquirer27 ноября 2020, 18:54

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала вопрос, сколько государство затрачивает на лечение одного больного коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

Стоимость лечения одного больного с коронавирусной инфекцией критической или тяжелой степени – 900 тысяч тенге. Среднетяжелой - 465 тысяч тенге, - сказала Гиният.

При этом она уточнила, что "это оплачивается больнице за лечение - за один пролеченный случай".

Оксана Скибан, Нур-Султан.


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