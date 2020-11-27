В Иране убит известный физик – Тегеран обвиняет Израиль

В западном разведсообществе считают, что Фахризаде был связан с иранской ядерной программой.

Иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, руководивший Организацией по исследованиям и инновациям при минобороны Ирана, убит в предместье Тегерана, сообщает zakon.kz.

Его автомобиль обстреляли, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу иранского военного ведомства.

Физик получил ранения и был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

В министерстве обороны добавили, что "служба безопасности (ученого) вступила в перестрелку с террористами".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности к убийству Израиля.

Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в Минобороны Ирана и руководил физическим исследовательским центром. Впервые его имя упоминается в 2004 году в одной из резолюций ООН по ядерной программе Ирана. В западном разведсообществе считают, что Фахризаде был связан с иранской ядерной программой.

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