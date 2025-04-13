Тегеран и Вашингтон обсуждали только иранский атом и санкции

Делегации США и Ирана в ходе первого раунда непрямых переговоров в Омане не обсуждали ничего, что могло выходить за рамки иранской ядерной программы и отмены санкций, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, пишет агентство IRNA.

"В нашей переписке не было ничего выходящего за рамки ядерной программы. Думаю, очевидно, что американская сторона пошла на контакт на основании тех же вводных. Мы в соответствии с полученными от руководства страны инструкциями были обязаны вести переговоры только по ядерному вопросу и отмене санкций", – сказал Багаи.

По его словам, обсуждается место проведения второго раунда переговоров.

"Сейчас мы обсуждаем, будут ли переговоры в Омане или в каком-то другом месте, но Оман в любом случае продолжит играть роль посредника", – отметил иранский дипломат.

12 апреля 2025 года в Омане состоялись переговоры представителей Тегерана и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Второй раунд состоится 19 апреля.

В начале марта 2025 года президент США Дональд Трамп передал властям Ирана письмо, в котором потребовал в течение двух месяцев подписать новое ядерное соглашение. Позднее он заявил, что с Тегераном "произойдут очень плохие вещи" в случае отсутствия договоренности с Вашингтоном по этому вопросу.

6 апреля 2025 года президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал призывы к переговорам администрации США и ее угрозы в адрес Тегерана противоречащими друг другу и раскритиковал их. Во время выступления перед членами правительства он заявил, что готов вести только равноправный диалог с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что в Иране хотят снять фетву о запрете ядерного оружия.