Сагинтаев сообщил о возможном ужесточении режима ограничений

Также он призвал граждан не расслабляться.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что в случае ухудшения эпидситуации в городе, то режим ограничительных мер будет ужесточен, передает zakon.kz.

Дорогие алматинцы. Непростой 2020 год нас многому научил. Важно не расслабляться. Пандемия не отступила. По всему миру тревожные показатели. Алматы вошел в "желтую" зону опасности заражения. Призываю всех строго соблюдать санитарные правила. В случае ухудшения обстановки будем ужесточать режим, - написал в Instagram Сагинтаев.

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 84 новых случая в Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b)

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