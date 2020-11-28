Сагинтаев сообщил о возможном ужесточении режима ограничений
Также он призвал граждан не расслабляться.
Фото : Istock28 ноября 2020, 09:31
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что в случае ухудшения эпидситуации в городе, то режим ограничительных мер будет ужесточен, передает zakon.kz.
Дорогие алматинцы. Непростой 2020 год нас многому научил. Важно не расслабляться. Пандемия не отступила. По всему миру тревожные показатели. Алматы вошел в "желтую" зону опасности заражения. Призываю всех строго соблюдать санитарные правила. В случае ухудшения обстановки будем ужесточать режим, - написал в Instagram Сагинтаев.
За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 84 новых случая в Алматы.
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