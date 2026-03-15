В Мангистау люди с ограниченными возможностями добирались на референдум на инватакси

Сегодня на республиканском референдуме по проекту новой Конституции были созданы условия и для голосования граждан с ограниченными возможностями.

Житель жилого массива Бирлик, инвалид I группы Дарылгап Жиенбаев вместе со своей супругой с помощью службы инватакси прибыл на участок референдума №207 в селе Кызылтобе и сделал свой выбор.



Специальная служба транспорта создала удобные условия для участия людей с ограниченными возможностями в референдуме и позволила им реализовать свое право голоса.

"Инватакси оказывает услуги бесплатно. Я пришел, чтобы сделать свой выбор на референдуме. Все это ради будущего нашей страны. Пусть наша страна будет благополучной, а народ живет в мире и спокойствии", – сказал Дарылгап Жиенбаев.

Ранее сообщалось, что родители близнецов Касыма и Жомарта из Мангистау проголосовали на референдуме.