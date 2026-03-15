#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

В Мангистау люди с ограниченными возможностями добирались на референдум на инватакси

Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 20:05 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Сегодня на республиканском референдуме по проекту новой Конституции были созданы условия и для голосования граждан с ограниченными возможностями.

Житель жилого массива Бирлик, инвалид I группы Дарылгап Жиенбаев вместе со своей супругой с помощью службы инватакси прибыл на участок референдума №207 в селе Кызылтобе и сделал свой выбор.

Специальная служба транспорта создала удобные условия для участия людей с ограниченными возможностями в референдуме и позволила им реализовать свое право голоса.

"Инватакси оказывает услуги бесплатно. Я пришел, чтобы сделать свой выбор на референдуме. Все это ради будущего нашей страны. Пусть наша страна будет благополучной, а народ живет в мире и спокойствии", – сказал Дарылгап Жиенбаев.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Ранее сообщалось, что родители близнецов Касыма и Жомарта из Мангистау проголосовали на референдуме. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: