Горячие новости
Читайте также

В Аргентине сообщили результаты вскрытия Марадоны

Причиной смерти легендарного экс-футболиста стал острый отек легкого.

Фото : Getty Images28 ноября 2020, 12:51

Стали известны результаты вскрытия умершего легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался в среду, 25 ноября, передает zakon.kz со ссылкой на Clarin.

Причиной смерти легенды футбола стал острый отек легкого, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Кроме того, в сердце 60-летнего Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию - патологию, вызывающую увеличение камер сердца. Отмечается, что сердце Марадоны было больше нормы в два раза.

По информации источника, при вскрытии были взяты моча и кровь, которые направят на токсикологический анализ в лабораторию научной полиции Сан-Мартина. Цель тестов - проверить наличие следов алкоголя, наркотических средств или других токсичных веществ.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты