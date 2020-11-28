В Аргентине сообщили результаты вскрытия Марадоны

Причиной смерти легендарного экс-футболиста стал острый отек легкого.

Стали известны результаты вскрытия умершего легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался в среду, 25 ноября, передает zakon.kz со ссылкой на Clarin.

Причиной смерти легенды футбола стал острый отек легкого, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Кроме того, в сердце 60-летнего Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию - патологию, вызывающую увеличение камер сердца. Отмечается, что сердце Марадоны было больше нормы в два раза.

По информации источника, при вскрытии были взяты моча и кровь, которые направят на токсикологический анализ в лабораторию научной полиции Сан-Мартина. Цель тестов - проверить наличие следов алкоголя, наркотических средств или других токсичных веществ.

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