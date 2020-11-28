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Скелет огромного древнего кита обнаружили в Таиланде

Возраст находки составляет, предположительно, от трех до пяти тысяч лет.

Фото : FACEBOOK.COM/TOPVARAWUT28 ноября 2020, 15:40

В Таиланде, недалеко от Бангкока, был обнаружен хорошо сохранившийся скелет огромного древнего кита, передает zakon.kz со ссылкой на Tvzvezda.

Отмечается, что двенадцатиметровый кит относился к виду полосатиков Брайда. Возраст находки составляет, предположительно, от трех до пяти тысяч лет.

Специалисты рассчитывают, что находка откроет "окно в прошлое" и поможет лучше исследовать морскую фауну региона. Ведутся работы по восстановлению скелета, уже восстановлены позвонки, ребра, плавники и одна лопатка.


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