Коммунальщики Великобритании обнаружили интересную находку
Фото: express
Английские коммунальщики обнаружили находку возрастом две тыс. лет, сообщает Zakon.kz.
Как передает The Independent, это древнеримская дорога. Крупнейшую магистраль протяженностью в 444 км проложили ещёt в 1 веке н.э. Она соединяла римский порт Дувр со столицей Римской Британии.
Фото: msn
Дорогу обнаружили коммунальщики во время работ по расширению тепловой сети на юго-востоке Лондона.
Фото: msn
А в английском графстве Кент из-за сбежавшего из дома спаниеля полицейские перекрыли восемь автомагистралей.
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