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Коммунальщики Великобритании обнаружили интересную находку

Дорога, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 02:15 Фото: express
Английские коммунальщики обнаружили находку возрастом две тыс. лет, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Independent, это древнеримская дорога. Крупнейшую магистраль протяженностью в 444 км проложили ещёt в 1 веке н.э. Она соединяла римский порт Дувр со столицей Римской Британии.

Строительство, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 02:15

Фото: msn

Дорогу обнаружили коммунальщики во время работ по расширению тепловой сети на юго-востоке Лондона.

Великобритания, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 02:15

Фото: msn

А в английском графстве Кент из-за сбежавшего из дома спаниеля полицейские перекрыли восемь автомагистралей.

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