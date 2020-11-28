Казахстан и Россия утвердили проекты документов по отдельным участкам границы

Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации.

Представители Казахстана и России на 104-м заседании Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки границы, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РК.

Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки казахстанско-российской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на её различных участках, уточнили планы работ на предстоящий год, - говорится в сообщении.

"Переговоры прошли в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере", - добавили в министерстве.

Следующее заседание Комиссии состоится в феврале 2021 года.

Справочно: Демаркаация (англ. demarcation "разграничение") — проведение какой-либо разделяющей черты; определение границы.

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