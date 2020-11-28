Горячие новости
Читайте также

Казахстан и Россия утвердили проекты документов по отдельным участкам границы

Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации.

Фото : gov.kz28 ноября 2020, 17:40

Представители Казахстана и России на 104-м заседании Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки границы, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РК.

Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки казахстанско-российской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на её различных участках, уточнили планы работ на предстоящий год, - говорится в сообщении.

"Переговоры прошли в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере", - добавили в министерстве.

Следующее заседание Комиссии состоится в феврале 2021 года.

Справочно: Демаркаация (англ. demarcation "разграничение") — проведение какой-либо разделяющей черты; определение границы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты