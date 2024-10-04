Демаркация отдельных участков границы: Казахстан и Россия утвердили новые проекты документов
Фото: primeminister.kz
В Министерстве иностранных дел РК рассказали о проведении 142-го заседания Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что заседание проходило в Москве с 30 сентября по 4 октября 2024 года.
"Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки казахстанско-российской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, подвели итоги полевых работ текущего года. Следующее заседание комиссии состоится в октябре-ноябре 2024 года на территории РК".Пресс-служба МИД РК
Напомним, 141 заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии прошло в Алматы с 19 по 23 августа 2024 года.
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