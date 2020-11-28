15 звездных красоток, которые не побоялись показать себя без макияжа
Эти знаменитости решили доказать, что макияж не так уж и необходим для того, чтобы чувствовать себя красивой.
Фото : bigpicture.ru28 ноября 2020, 22:10
Уверенность в себе творит чудеса. Истинная женщина по-настоящему красива и без боевого окраса.
Джессика Бил
Сиара
Керри Андервуд
Сара Джессика Паркер
Хайди Клум
Кейт Бекинсейл
Лана Дель Рей
Алиша Киз
Сара Мишель Геллар
Майли Сайрус
Белла Торн
Джада Пинкетт-Смит
Дженнифер Лопес
Крис Дженнер
Леди Гага
Источник: BigPicture.ru
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