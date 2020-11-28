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15 звездных красоток, которые не побоялись показать себя без макияжа

Эти знаменитости решили доказать, что макияж не так уж и необходим для того, чтобы чувствовать себя красивой.

Фото : bigpicture.ru28 ноября 2020, 22:10

Уверенность в себе творит чудеса. Истинная женщина по-настоящему красива и без боевого окраса.

Джессика Бил

Сиара

Керри Андервуд

Сара Джессика Паркер

Хайди Клум

Кейт Бекинсейл

Лана Дель Рей

Алиша Киз

Сара Мишель Геллар

Майли Сайрус

Белла Торн

Джада Пинкетт-Смит

Дженнифер Лопес

Крис Дженнер

Леди Гага

Источник: BigPicture.ru


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