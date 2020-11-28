15 звездных красоток, которые не побоялись показать себя без макияжа

Эти знаменитости решили доказать, что макияж не так уж и необходим для того, чтобы чувствовать себя красивой.

Фото : bigpicture.ru

Уверенность в себе творит чудеса. Истинная женщина по-настоящему красива и без боевого окраса. Джессика Бил Сиара Керри Андервуд Сара Джессика Паркер Хайди Клум Кейт Бекинсейл Лана Дель Рей Алиша Киз Сара Мишель Геллар Майли Сайрус Белла Торн Джада Пинкетт-Смит Дженнифер Лопес Крис Дженнер Леди Гага Источник: BigPicture.ru

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